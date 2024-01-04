"Дайте мені людей": Залужний закликав Україну підготуватися до нової мобілізації в РФ, — ЗМІ

Генерал Залужний пояснив, що доведеться шукати солдатів за кордоном, якщо в Україні не мобілізують потрібну кількість людей. При цьому гарантував, що життя українців у армії берегтимуть.

Україна повинна підготуватись до дій російського уряду, який планує до червня 2024 року мобілізувати 400 тис. росіян. Тому лави ЗСУ потрібно поповнити аналогічною кількістю солдатів, заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний під час розгляду законопроєкту №10378. Військовий запевнив, що новобранців готуватимуть 80 днів, а залучати людей з колоній не потрібно. Деталі обговорення змін у низку законів щодо мобілізації ідеться у статті на порталі NV.

Журналісти порталу поспілкувались з кількома народними депутатами, учасниками засідання комітету національної безпеки та оборони, на якому обговорювали новації у процесі мобілізації. У статті не вказуються імена нардепів, які назвали обговорення у Раді "емоційними".

Генерал Залужний розкритикував деякі пропозиції, сформульовані авторами законопроєкту Кабінету Міністрів. На його думку, в армії не повинно бути "ув'язнених та судимих" — таким людям в ЗСУ не має місця.

"Армія це що, для поганих людей? Це не так", — процитували нардепи слова головнокомандувача.

Також генерал пояснив, що мобілізованих українців готуватимуть до війська не менш як 80 днів. При цьому життя кожної людини буде берегтись.

"На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей".

Зі слів Залужного, йому як командувачу "потрібні люди". При цьому згадав про майбутню мобілізацію у РФ і зауважив: якщо Україна не прийме потрібне рішення, то доведеться наймати солдатів за кордоном.

"Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите", — сказав генерал.

Своєю чергою у нардепів викликали зауваження новації щодо електронних повісток та мобілізації людей з інвалідністю. Зокрема, народні обранці заявили, що не ясно, як людина отримуватиме електронну повістку і що то має бути за електронний кабінет, де її можна побачити. Щодо мобілізації людей з ІІІ групою інвалідності були "емоційні обговорення".

"Чому цю норму внесли і навіщо", — риторично запитували співрозмовники журналістів, зауваживши, що до деяких їхніх пропозицій дослухались.

Нардепи також пропонують два варіанти внесення змін до закону про мобілізацію. Згідно з одним варіантом, комітет з нацбезпеки має внести власний законопроєкт — це ідея "слуг народу". Другий варіант — уряд повинен врахувати правки і внести нову версію документа.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, зранку 4 січня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що до обговорення законопроєкту №10378 долучились, крім генерала Залужного, інші посадовці: міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала. Зі слів нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, парламентарям пояснили, що потреба у мобілізації — це "об'єктивна реальність".

Законопроєкт про внесення деяких змін до законів про мобілізацію вніс уряд Дениса Шмигаля 25 грудня 2023 року. Серед пропозиції, згаданих у документі — зміна причин для отримання відстрочки від мобілізації, зниження віку призову до армії, встановлення термінів демобілізації тощо.

Нагадуємо, 3 січня політолог заявив, що законопроєкт №10378 буде розглядатись тривалий час, оскільки вимагає серйозного допрацювання. Тим часом жінок попередили, що декому з них доведеться обов'язково стати на облік у Територіальні центри комплектування.