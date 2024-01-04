Утилізація ATACMS у США: більшість ракет ще придатні до використання, — експерт

Військовий експерт Валерій Рябих заявив, що американці "знімають" ракети в плановому порядку. Вони не хочуть дійти до "межі", коли ракети почнуть становити небезпеку для тих, хто їх запускає.

Україна може отримати ракети ATACMS, які в США збираються утилізувати. Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, термін придатності таких ракет уже закінчується, проте вони ще в придатному для використання стані. Ба більше, на їхню утилізацію потрібні гроші, а тому їх буквально простіше передати Україні. Тоді вони "утилізуються" на полі бою.

"Ці ракети могли б використовуватися в широкому спектрі завдань. Такий аргумент уже висувається в інформаційному просторі. Обговорення в політичному середовищі буде на нашу користь", — сказав Рябих.

Він також заявив, що раніше Україна вже отримувала частину цих ракет у рамках першої передачі ATACMS і Сили оборони успішно їх застосували. Ракети можуть вражати цілі на відстані до 165 кілометрів.

"Вони оснащені потужною бойовою частиною майже в 900 кг. Не виникає сумнівів, що більша частина з них придатна. Звичайно, можливі різні ступені зносу ракет. Усе залежить від зарядів двигунів і умов зберігання", — сказав він.

Рябих зазначив, що американці "знімають" ракети в плановому порядку. Вони не хочуть дійти до "межі", коли ракети почнуть становити небезпеку для тих, хто їх запускає. Ступінь придатності визначатимуть фахівці.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть утилізувати сотні M39 ATACMS. За словами журналістів, Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо передачі Україні додаткових ракет. Примітно те, що процес утилізації обійдеться в значну суму. Гроші будуть взяті в американських платників податків.