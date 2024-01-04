Особовий склад виснажується: у НГУ розповіли, яких фахівців не вистачає в армії (відео)

За словами полковника Сергія Сідоріна, необхідні піхотинці, артилеристи, оператори дронів. Є гостра потреба в людях, які можуть об'єктивно мислити і критично оцінювати ситуацію, займатися розвідувальною діяльністю.

Сили оборони України потребують фахівців різних спеціальностей. Про це розповів командир батальйонно-тактичної групи 4 БрОП Національної гвардії України, полковник Сергій Сідорін в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, необхідні піхотинці, артилеристи, оператори дронів. Є гостра потреба в людях, які можуть об'єктивно мислити і критично оцінювати ситуацію, займатися розвідувальною діяльністю.

"Тобто, потрібні всі професії. Нам потрібна велика кількість піхотинців, але не через те, що їх не вистачає, а через те, що підрозділ постійно розвивається, виконуючи бойові завдання", — сказав Сідорін.

Він також заявив, що особовий склад постійно виснажується. Військових треба міняти, щоб розподіляти бойове навантаження рівномірно.

"Також потрібно встигнути підготувати особовий склад. Поки що на позиціях є кому виконувати завдання, але потрібно готувати резерв, який буде планомірно поповнювати і далі замінювати особовий склад. Військовим потрібно буде пройти бойове стажування з досвідченими бійцями", — наголосив Сідорін.

Він заявив, що влада має керуватися Конституцією та статтею про обов'язок захищати Україну. Поповнення дійсно потрібне, а тому зволікати з мобілізацією не варто.

Сергій Сідорін про потреби Сил оборони

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав Україну підготуватися до нової мобілізації в РФ. Генерал пояснив, що доведеться шукати солдатів за кордоном, якщо в Україні не мобілізують потрібну кількість людей. При цьому гарантував, що життя українців в армії будуть берегти.

Також заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, чому Україна "програє" Росії в мобілізації. За його словами, росіяни не витрачають час на внутрішні дискусії та медійні змагання, а проводять мобілізацію і постійно готують нових людей.