РФ у кілька хвиль атакувала Україну дронами Shahed: у регіонах пролунали вибухи (фото)

В ніч на 5 січня ЗС РФ запустили по Україні кілька хвиль дронів-камікадзе. Масована атака розпочалася ще увечері 4 січня, а звуки вибухів чули мешканці щонайменше двох українських регіонів.

РФ почала атаку дронів-камікадзе увечері 4 січня, спрямувавши у кілька хвиль дрони-камікадзе Shahed-136 на Україну. До ранку 5 січня жителі низки областей чули вибухи внаслідок роботи сил ППО ЗСУ. Про деталі нічної російської атаки розповіли деталі у Telegram-каналі Повітряних сил та у каналах адміністрацій областей, де було гучно.

Протягом ночі з 4 на 5 січня ЗС РФ запустили дві хвилі дронів по Україні. Кожна хвиля поділилась на кілька частин — наприклад, під ранок, таких частин було шість. Основні напрямки польоту Shahed-136 — з півдня на північ у бік Черкащини та Полтавщини, з півдня на південний захід у напрямку Одещини та Вінниччини, свідчать дані Повітряного командування.

Нічний удар РФ — деталі атаки 5 січня

Про перші вильоти "шахедів" стало відомо о 21:55 4 січня — про це ішлося у відповідному дописі Повітряних сил. Саме тоді перші сигнали тривоги пролунали у південних областях — Херсонській та Миколаївській. Згідно з даними командування ворожі пристрої рухались у північному напрямку — про це свідчать сигнали тривоги, які близько 21:00 увімкнули у Кіровоградській та Черкаській областях. О 23:46 під загрозою опинилась Полтавщина, попередили військові. Близько першої години ночі 5 січня пролунали перші відбої.

Друга хвиля безпілотників з'явилась на радарах о 3:43 5 січня — тоді знов залунав сигнал тривоги на Херсонщині. Російські дрони поділились на дві групи: одна попрямувала на північ у бік Кропивницького та Черкас (тривога о 4:47), друга — у напрямку Одеси (тривога о 5:27).

Повітряна тривога в ніч на 5 січня Фото: alert.in.ua

Моніторинговий канал о 5:40 повідомив про звуки роботи ППО у низці областей вздовж можливого маршруту російських "шахедів". Також інформували, що частину дронів збито, частина продовжила рух. Зокрема, одна група продовжила політ у напрямку Вінниччини — летіли вздовж кордону з Молдовою.

Напрямки руху шахедів 5 січня Фото: Скриншот

Командування Повітряними силами поки що не повідомляло про підсумки відбиття атаки.

Голови обласних військових адміністрації протягом нічної атаки РФ 4-5 січня повідомляли про сигнали повітряної тривоги і, подекуди, про роботу сил ППО.

Херсонська ОВА писала про сигнали тривоги та відбою. Про це ж ішлося у нічних дописах голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Дніпропетровська ОВА не писала про роботу сил ППО, однак у Telegram-каналі "Інформатор Дніпропетровщини" близько 22:54 згадували про можливе збиття БПЛА над регіоном.

У Кіровоградській області чули вибухи у небі о 21:48 та 4:29 (Южноукраїнськ), однак у ОВА про це не писали.

Голова Черкаської ОВА Юрій Табунець повідомив про сигнали тривоги, про роботу ППО не писав.

О 6:36 сигнал повітряної загрози пролунав у Вінницькій області — про це написали Повітряні сили ЗСУ у Telegram-каналі. В період з 6:47 до 6:53 повітряну тривогу також оголосили у Хмельницькій, Чернівецькій та Київській областях. На момент публікації матеріалу у соцмережах не повідомлялось про роботу ППО у вказаних регіонах.

Зазначимо, ЗС РФ щоночі запускає по Україні хвилі дронів-камікадзе. Напередодні, 4 січня, атака складалась лише з двох дронів. Однак перед цим, наприклад, 1 січня, ворог застосував близько 90 безпілотників, а 2 січня — 35 дронів та більш як 70 ракет. Під час нічної атаки 29 грудня під ударом опинились Харків і Київ. Зокрема, у Києві загинуло близько 30 людей: людей діставали з-під завалів ще кілька днів після події. Кількість загиблих у Харкові — одна людина.

Нагадуємо, в ніч на 5 січня було гучно у Бєлгородській області, в окупованому Криму та у Новоросійську. На півдні росіяни відзвітували про відбиття двох атаки — ракет і дронів. На кадрах з Бєлгорода місцеві жителі показали руйнування — наслідки роботи сил ППО ЗС РФ.