"Знищено вщент": Сили спецоперацій вразили три російські ЗРК на Донеччині (відео)

Командування зазначає, що внаслідок атак Сил оборони один російський ЗРК розбитий повністю, ще два вийшли з ладу і відновленню не підлягають.

За тиждень українські воїни уразили три російських зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" на Донецькому напрямку. Про це у пʼятницю, 5 січня, повідомили в пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

В ЗС РФ ще мінус три ЗРК: деталі

Як зазначають у пресслужбі, завдяки професійним діям операторів ССО на Донецькому напрямку ворожа армія лише за один тиждень втратила три зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36.

Крім того, у повідомленні додають, що оператори 3-го окремого полку ССО виявили та здійснили коригування вогню ракетно-артилерійських підрозділів Сил оборони по цілях противника.

Внаслідок атаки, один зенітний ракетний комплекс було "знищено вщент", ще два вийшли з ладу і не можуть бути відновлені. Також в ССО показали кадри роботи українських захисників.

"Полювання на ворожі цілі триває", — додають у пресслужбі.

Знищення російських ЗРК "Бук"

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бійці 14-го окремого полку ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М1-2", який дислокувався в районі тимчасово окупованого Донецька.

2 січня у пресслужбі ССО в Telegram повідомили, що у Донецькій області бійці Сил Спеціальних операцій (ССО) навели вогонь HIMARS на російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М2", у результаті чого ворожу техніку було знищено.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що в районі Серебрянського лісництва Луганської області бійці Волинської бригади тероборони відбили російський штурм. У результаті противнику довелося відступити, зазнавши втрат.

Того ж дня на Куп'янському напрямку українські військові знищили російську колону, яка складалася з щонайменше п'яти російських танків. Український БПЛА відстежував рух російської техніки та корегував удари артилеристів ЗСУ.