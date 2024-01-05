Через великі втрати: ЗС РФ регулярно прибувають на потягах у Крим, — "Атеш" (фото)
Агенти підпілля на вокзалі у Джанкої виявили російський бронеавтомобіль "Витязь". Окрім того, ЗС РФ встановили додаткову вогневу точку на виїзді з міста.
Українські партизани провели розвідку у місті Джанкой, що знаходиться на території тимчасово окупованого Криму. Виявили особовий склад окупантів, які регулярно прибувають на потягах. Про це повідомили у військовому русі українців та кримських татар "Атеш" у Telegram.
На вокзалі у Джанкої агенти підпілля виявили російський бронеавтомобіль "Витязь".
Також, як інформують партизани, особовий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на потягах до кримського вокзалу. За словами координаторів підпілля, кількість тих, хто прибуває, лише збільшується.
"Це ще раз доводить про значні втрати особового складу, який необхідно заповнити", — наголошують в русі "Атеш".
Окрім того, ЗС РФ встановили додаткову вогневу точку на виїзді з міста.
"Логічне питання – навіщо? Він їм все одно не допоможе, адже СОУ вже знатимуть про нього. Як і все, що роблять окупанти на українській землі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 січня партизани виявили радіолокаційну станцію Російської Федерації в Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму.
Також 3 січня в русі "Атеш" повідомили, що українське підпілля розвідало озброєння військової частини в місті Ногінськ, що в Московській області.
2 січня партизани передали Силам оборони України координати систем ППО, розташованих поблизу Кримського мосту.
Крім того, 2 січня українське підпілля виявило військову техніку Збройних сил Російської Федерації на залізничній станції в тимчасово окупованому Октябрському в Криму.