"Не можу підтвердити": Ігнат про можливе застосування північнокорейських ракет по Україні (відео)

За словами спікера Повітряних сил, потрібно детально вивчити всі уламки, після чого вже можна фактично говорити, чи здійснювали росіяни пуски північнокорейських ракет по українських містах.

Інформацію про те, що Російська Федерація вже використовувала ракети, які їй могла передати Північна Корея, поки що не можуть підтвердити. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 5 січня.

За його словами, відповідну заяву про снаряди з КНДР було зроблено Сполученими Штатами Америки, однак наразі немає достовірних даних про те, що вони вже застосовувалися російськими окупантами.

"Тому вивчати будуть фахівці певні якісь уламки і тоді вже можна буде говорити, чи є такий факт, чи ні. Поки що не можу цього підтвердити", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил відповів на запитання про те, які можуть бути наслідки для України, якщо противник усе ж таки почне використовувати балістичні ракети від Північної Кореї та чи буде складніше силам ППО їх перехоплювати.

Існує ймовірність того, що озброєння азійської країни ідентичне з тим, що використовує Росія, адже багато технологій було передано ще за часів СРСР.

"Я думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж Північну Корею, багато там радянського, багато технологій передав ще Союз. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось більш нового навряд чи варто. Від того ж "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не надто", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що РФ уже запустила балістичні ракети від КНДР по Україні і Білий дім показав карту. Представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі повідомив, що удари північнокорейськими ракетами по території України було завдано 30 грудня і 2 січня.