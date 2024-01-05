"Ніч пройшла знову тривожно": ЗС РФ нібито збили 10 ракет "Вільха" над Бєлгородом (фото)

У Міноборони РФ відзвітувались про результати успішної роботи ППО. Про "прильоти" не повідомляється, але в місті нібито постраждали люди й десятки машин від "вибуху снаряда".

Вночі на 5 січня російський Бєлгород знову опинився під ударом. Про це о 23:21 4 січня повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста", — написав він.

Чиновник проінформував, що є двоє постраждалих. Один чоловік отримав осколкове поранення передпліччя, інший — осколкове поранення гомілки.

"У місті є пошкодження у житловому секторі", — зазначив Гладков.

З його слів, внаслідок "вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком" вибило вікна у кількох квартирах та пошкодило понад 30 машин. У Бєлгородському районі була пошкоджена покрівля та посічений один автомобіль.

Мер Бєлгорода Валентин Демидов вночі на 5 січня проінформував, що двох поранених чоловіків госпіталізували.

За його даними, окрім пошкоджень понад 30 машин внаслідок удару вибило приблизно 130 шибок у квартирах.

Фото з місця подій Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов Фото з місця подій Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов

Вже зранку Гладков розповів, що одному з постраждалих провели операцію — видалили уламок із плеча. Інший отримав легше поранення.

"Ця ніч у Бєлгороді пройшла знову тривожно", — заявив губернатор.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi Фото з місця подій Фото: Соцмережі

У "ТАСС" передали, що Міноборони РФ повідомили про знищення засобами ППО 10 ракет РСЗВ "Вільха" над Бєлгородською областю.

Скільки ракет нібито було запущено, не повідомляється, як і про факти "прильотів" по місту чи області.

Нагадаємо, ексзаступник голови СБУ та генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв’ю Фокусу припустив, що Росія може обстрілювати свою територію з систем РСЗВ і сама. Однак навіть якби про таке дізнались мешканці Бєлгорода, на жодні революційні дії вони б не наважились.

У ЗМІ передавали, що у МЗС Франції вважають удари по Бєлгороду "законним актом захисту". У країні не засуджують обстріли об’єктів у місті, навіть якщо до них причетна Україна.