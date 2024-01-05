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Касетна боєголовка на ракеті Х-32: до чого готуватися українцям, — Defense Express

Володимир Пєнов
Фото: Відкриті джерела | Використання Х-32 з касетним спорядженням поки що не зафіксовано

Військові оглядачі зазначають, що встановлення касетної бойової частини на ракету може бути проведене для компенсації можливих проблем із точністю влучання, щоб охопити ширший сектор ураження.

У четвер, 4 січня, Центр національного опору (ЦНС) застеріг про можливе оснащення крилатих ракет Х-32 касетними боєприпасами, посилаючись на фрагмент робочої документації МКБ "Радуга", отриманий із внутрішніх джерел. Згідно з цим документом, роботи над таким удосконаленням Х-32 почалися не пізніше жовтня 2023 року. Оглядачі Defence Express розповіли про те, яку небезпеку можуть становити такі ракети.

Попри те, що використання Х-32 з касетним спорядженням поки що не зафіксовано, військові оглядачі звертають увагу на кілька ключових моментів.

У документі йдеться про касетний боєприпас для ракети Х-32

Так, в оприлюдненій документації згадується індекс "виріб 132", який, очевидно, позначає саму ракету Х-32 і раніше не зустрічався у відкритому доступі.

Крім того, згадується індекс "виріб 9А-22 в касетному виконанні". Індекс 9А-22 належить до бойової частини ракети Х-22. Це може вказувати на роботу російського військово-промислового комплексу над уніфікованою касетною бойовою частиною, яку можна використовувати як для Х-32, так і для її попередниці Х-22.

Внутрішнє компонування ракети Х-22, на базі якої виготовляється Х-32,
Фото: Відкриті джерела

Оглядачі підкреслюють, що обидві ракети — Х-22 і Х-32становлять небезпеку як надзвукові крилаті ракети, яким здатні протидіяти тільки західні зенітно-ракетні комплекси типу Patriot і SAMP/T.

На думку експертів, можливість встановлення касетної бойової частини на Х-32 може бути проведена для компенсації можливих проблем із точністю влучання цієї ракети: незалежно від її фактичного влучання, касетне спорядження може охопити великі цілі, такі як логістичні об'єкти.

У документі вказано на необхідність виготовлення 14 екземплярів Х-32 з касетною бойовою частиною для випробувань. Як будуть проводитися ці випробування і наскільки великий ризик їх можливого проведення поблизу міст — залишається відкритим питанням.

"Але факт полягає в тому, що без відповідних "тестувань" російські терористи не зможуть планувати більш масштабне виробництво і застосування Х-32 у касетному варіанті", — резюмують оглядачі.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph писало, що аеробалістичні ракети "Кинджал" Х-47, які Збройні сили РФ використовують для атак на українські міста, виявилися менш ефективним засобом ураження, ніж це підносить російська пропаганда. Зазначається, що системи Patriot ефективно протистоять таким ракетам.