Україна може обійтись без ракет Taurus: у Зеленського пояснили, у чому справа

На думку радника ОП Михайла Подоляка, у питанні далекобійних ракет потрібно менше політизувати. Україна отримує такі ракети від інших країн, а від Німеччини — іншу не менш потрібну допомогу.

У Німеччині можуть і далі вести дебати щодо надання Україні далекобійних авіаційних ракет Taurus. Україна здатна без них обійтись, оскільки отримує ракети подібного виду з інших джерел. Про потребу у далекобійних снарядах та про інші аспекти допомоги від Німеччини ішлось в інтерв'ю радника голови офісу президента Михайла Подоляка порталу "24 канал".

Подоляк пояснив, що країни, які допомагають Україні, спеціалізуються на наданні певних видів зброї. У такий спосіб вони оптимізують свої витрати, щоб не розпилюватись на багато різнорідних предметів.

"В арсеналах не так всього багато", — зауважив політик.

Німеччина зосередилась на тому, щоб максимально підсилювати українську систему ППО. Саме тому від цієї країни Сили оборони отримують ЗРК Patriot, Iris-T.

"Це все Німеччина, і це — величезна програма. Якщо, наприклад, на початку війни в них не було пріоритетів, то нині я бачу абсолютно конкретний пріоритет".

Тим часом у Бундестазі продовжують обговорювати можливість постачання ракет Taurus, нагадав Подоляк. Однак варто зважити на те, що на наданні далекобійних ракет спеціалізуються інші партнери України. Наприклад, Велика Британія надає Storm Shadow, а Франція — Scalp-EG.

"Країни беруть для себе певні пріоритети. От у них накопичено такого-то типу зброї, вони готові це надавати, обслуговувати, додатково інженерні консультації проводити тощо", — пролунало під час розмови з журналістами.

Радник Офісу президента запропонував "менше політизувати" і зосередитись на "тонких процесах, коли різні країни для себе беруть якісь пріоритети й активно їх відпрацьовують".

Taurus для України — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про посилення тиску на Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца через ракети Taurus. Західні ЗМІ вказували, що це станеться саме через надання іншими країнами ракет аналогічного типу. Тим часом експерти дослідили технічні характеристики цього виду зброї і з'ясували її переваги. Серед переваг — невидимість для системи ППО С-400, яку використовує російська армія.

4 грудня стало відомо, що у Німеччині відновлюють виробництво Taurus: їх випустили приблизно 900 шт. з 2010 по 2018 рр. Експерт вважав, що подібні дії можуть свідчити про те, що Україна у майбутньому має шанс все ж отримати цю ракету.

Нагадуємо, 2 січня у Бундестазі вкотре обговорювали питання надання допомоги Україні. Німецькі депутати нагадали Шольцу про питання Taurus і закликали відправити їх для потреб Сил оборони. Тим часом ЗСУ зуміли дістати за 300–400 км, навіть не маючи цієї зброї: наприклад, в ніч на 5 січня вибухало у Новоросійську і біля Феодосії в окупованому Криму.