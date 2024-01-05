"Є тільки один напрямок": експерт назвав перспективну ділянку фронту для наступу ЗСУ

За словами військового аналітика Сергія Грабського, Україні дуже потрібен Південь і звільнення Криму, щоб закріпити своє панування на більшій частині акваторії Чорного моря і значно розширити зону наших економічних операцій.

Перспективним для просування українських збройних сил є південний напрямок. ЗСУ необхідно звільнити півострів Крим. Про це сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"У нас один напрямок, тому що без стратегічного вирішення питання Півдня говорити про будь-яке просування на Схід неможливо. Жоден військовий не буде планувати бойові дії, маючи загрозу нанесення флангового удару по комунікаціях військ, які намагаються наступати", — сказав він.

Як підкреслив Грабський, стратегічно важливо для України забезпечити контроль над Південним напрямком і звільнити Крим, щоб зміцнити свій вплив у більшій частині Чорного моря. Це дасть змогу суттєво розширити сферу наших економічних дій, які також є невід'ємною частиною ведення військових операцій.

Згідно з його висловлюванням, фінансовий аспект відіграє ключову роль у будь-якій військовій конфліктній ситуації.

"Тому у нас немає напрямків — у нас є тільки один напрямок. Без вирішення питання Півдня говорити про будь-які інші операції абсолютно безглуздо", — додав він.

На думку експерта, інші напрямки можуть мати характер локальних дій.

"Ми можемо розглядати тактичні операції, наприклад, у напрямку Троїцьке — Сватове — Кремінна, також можливі тактичні маневри в зоні Білогорівки або контратаки в районі Бахмута. Однак, на мій погляд, обговорювати інші напрямки в умовах поточної роботи з руйнування південного фронту є помилковим", — зазначає Грабський.

Нагадуємо, у січні 2024 року ЗМІ перерахували перемоги, які здобула Україна у 2023 році. Серед перемог — взяття під контроль північно-західної частини Чорного моря та робота зернового коридору. 3 січня стало відомо про повернення з полону230 українців. Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що людей врятували завдяки складній спецоперації.

27 грудня аналітики DeepState повідомили, що окупанти нарощували присутність артилерії та збільшили активність застосування КАБів біля Работиного. Ворог скинув хімічні речовини на позицію однієї з українських бригад.

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