Тактична ядерна бомба під Новий рік: експерт обчислив потужність удару РФ по Україні

Сумарна кількість вибухівки, яку РФ використали для обстрілу, складає майже 90 тонн. Для порівняння, потужність однієї тактичної ядерної бомби — 10-20 тонн (у тротиловому еквіваленті).

Під час російських ударів по Україні, як відбувались протягом новорічних свят, сумарна потужність дронів-камікадзе і різних видів ракет співставна з потужністю тактичного ядерного заряду. Росіяни запускали снаряди протягом кількох днів, але якби вони усі вибухнули у одному місці, то могли знищити центральний район Києва. Про деталі підрахунків розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у статті на порталі "Обозреватель".

Коваленко підсумував потужність вибухівки, яку несли дрони і ракети РФ в період з, умовно, 24 грудня 2023 року до перших чисел січня 2024 року. Після цього зауважив, що одночасний вибух такого заряду схожий на бомбардування тактичними ядерними зарядами.

За час новорічний свят росіяни запустили по Україні сумарно 89 650 кг вибухівки, або разом з "Іскандерами"/С-300 — 105 тис. кг або 105 тонн. Оглядач порівняв це число з найменшим тактичним ядерним зарядом — бомбою Davy Crocket, яка важила 38 кг і мала потужність 10-20 тонн у тротиловому еквіваленті.

Отже, підсумував Коваленко, бомбардування Росії можна порівняти з ударами кількох ядерних бомб Davy Crocket. Втім зауважив, що проводити подібні аналогії не надто коректно. Але все ж варто мати на увазі, наскільки потужний арсенал застосував Кремль для удару по Україні.

Зазначимо, на порталі Nuclearsecrecy можна візуалізувати руйнівну силу однієї ядерної бомби Davy Crocket, якби вона вибухнула у центрі Києва. Радіус ураження радіацією склав би 500 м, а радіус максимального руйнування — 20-60 м.

Візуалізація вибуху у Києві Фото: nuclearsecrecy.com

Свої підрахунки оглядач опублікував на порталі. За час новорічних свят росіяни запустили по українцях наступну кількість вибухівки:

дронів-камікадзе Shahed-136 — близько 230 шт., у кожному — по 40 кг вибухівки, отже, сумарно — 9 200 кг вибухівки;

ракет Х-101/555/55 — близько 160 шт., у кожній — по 400 кг вибухівки, отже, сумарно — 64 000 кг вибухівки;

ракет Х-22/32 — 8 шт., у кожній по 960 кг вибухівки, отже, сумарно 7 600 кг;

ракет Х-47М2 "Кинджал" — 15 шт., сумарно 7 500 кг;

крилатих ракет "Калібр" – 3 шт., або сумарно 1 350 кг;

ракет "Іскандер" або С-300 — порахувати кількість вибухівки складно, бо точно не відомо, скільки і якого типу ракет було. Тому Коваленко запропонував їх не враховувати, але пам'ятати, що, умовно, вони можуть додати ще близько 15 тис. кг вибухівки.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, один з наймасовіших обстрілів ЗС РФ стався 29 грудня 2023 року, раніше писав Фокус. Вибухи пролунали у найбільших містах України — в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі, Дніпрі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці від удару росіян загинуло 32 українців.

Наступний масований обстріл стався у новорічну ніч — ворог запусти близько 90 дронів-камікадзе Shahed-136, сили ППО збили близько 85 повітряних цілей. Під час удару 2 січня росіяни застосували 70 ракет різних типів і ще 35 безпілотників. Сили оборони знешкодили майже усі пристрої, але все ж були руйнування у Києві та Харкові.

Нагадуємо, в ніч на 5 січня ЗС РФ запустили по Україні 29 дронів-камікадзе: вибухало на Хмельниччині, Херсонщині, Миколаївщині та Черкащині.