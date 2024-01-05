Наступ ЗС РФ на Харківщині: Синєгубов прокоментував плани ворога та загрозу для Харкова

У ЗМІ вже назвали дату, коли російські війська нібито почнуть свій наступ у Харківській області. Керівник ОВА Олег Синєгубов відповів, чи правдиві ці дані та до чого слід готуватись мешканцям регіону.

У The Telegraph з посиланням на джерела написали, що 15 січня може розпочатись сухопутний наступ ЗС РФ на Харківщині. 5 січня під час брифінгу цю інформацію прокоментував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, як передали у виданні "Суспільне".

Чиновник зазначив, що наразі у регіоні не фіксують скупчення ворожих військ. На кордоні ситуація також не змінилась — її постійно моніторять, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій.

"Для того, щоб говорити про плани ворога про будь-який наступ, він має сконцентрувати підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає", — підкреслив Синєгубов.

Він додав, що об’єктивних причин прогнозувати наступ ЗС РФ найближчим часом — немає.

"Однак ця ситуація може змінитися щохвилини", — зазначив Синєгубов.

Водночас керівник ОВА підтвердив, що від своїх планів щодо Харківської області Кремль не відмовився.

"Ми розуміємо, що ворог від своїх намірів щодо можливого відбиття території, які він втратив під час звільнення восени 22 року, щодо міста Харкова, окупації можливої не відмовився. Маємо бути до цього готові", — сказав він.

Також Синєгубов попередив, що за даними розвідки, Росія планує бити по критичній та енергетичній структурі Харкова й області.

"Тому ми сьогодні проводимо засідання Ради оборони, де розглядатимемо питання готовності пунктів незламності, координацію дій всіх екстрених служб", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, у DeepState 4 січня інформували, що безрезультатно намагаються просуватись у Харківській області та ще двох регіонах, але загальна інтенсивність боїв знизилась через свята.

19 грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що ЗС РФ хочуть створити плацдарм для подальшого наступу на Куп’янськ у Харківській області.