Ситуація складна: ЗС РФ переважають ЗСУ в техніці й особовому складі, — Сирський

За словами командувача Олександра Сирського, росіяни зазнають значних втрат, хоча поповнюють свої лави штурмовими батальйонами, що складаються з колишніх зеків. Попри щоденні втрати в особовому складі й техніці, окупанти не полишають спроб наступу.

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Триває наступ противника на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Особлива увага російських загарбників приділяється Бахмутському напрямку, де вони концентрують свої сили, залучаючи найбоєздатніші десантні підрозділи, морську піхоту й спеціальні загони "Шторм Z" і "Шторм V", сформовані з колишніх ув'язнених. Про це у вівторок, 19 грудня, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами генерала, стратегія росіян на Бахмутському напрямку — прорив до населеного пункту Часів Яр, подальший рух на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ із метою досягнення кордонів Донецької області.

Ситуація в районі Бахмута

На Лиманському напрямку окупаційні війська активно атакують позиції українських сил у Макіївці й Терновому. Бойові зіткнення також відбуваються на Сіверському напрямку, де окупанти використовують техніку для штурмів, але її постійно знищують українські захисники.

Ситуація в районі Сіверська Ситуація на Куп'янському напрямку

Щоденні штурми російських військ у районі Синьківки спрямовані на захоплення цієї території, щоб створити базу для подальшого наступу на місто Куп'янськ Харківської області.

"Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Утім, командири та штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, ухвалюють ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога. Однак наші командири та штаби працюють цілодобово, аналізуючи дії противника та своїх військ, ухвалюючи рішення для зміцнення оборони та нейтралізації ворожих сил. Ми ухвалюємо ключові рішення щодо знищення противника прямо на передовій", — розповів Сирський.

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Тисяча з них під Куп'янськом: офіцер запасу назвав кількість танків ЗС РФ в Україні (карти)

Командувач сказав, що ворог зазнає значних втрат, хоча поповнює свої лави штурмовими батальйонами, що складаються з колишніх ув'язнених. Попри щоденні втрати в особовому складі й техніці, російські окупанти не припиняють наступальні операції.

Втрати ЗС РФ

У грудні в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог втратив близько восьми тисяч військовослужбовців і понад п'ятсот одиниць військової техніки, включно з 67 танками, понад ста бойовими броньованими машинами, 77 гарматами тамінометами різних калібрів.

"На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій і ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів і стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди в пріоритеті під час планування операцій", — додав Сирський.

Нагадаємо, експерт Олексій Гетьман розповів, що російським окупантам поставили новий "дедлайн" у захопленні Куп'янська. ЗС РФ мають захопити місто до 15 березня.

Нагадаємо також, в ОВА заявили, що в Куп'янську можуть запровадити примусову евакуацію сімей із дітьми. Рішення ухвалено, оскільки Куп'янськ перебуває під постійними обстрілами.