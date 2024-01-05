Під час удару по Криму міг загинути начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, — ЗМІ

Міноборони РФ не повідомляє, чи щось сталось з російським командувачем. Також мовчить про влучання по командному пункту, про який повідомляв український СтратКом.

Начальник Генштабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов міг загинути в Криму під час масованого обстрілу ракетами й дронами невідомого походження. Відповідні повідомлення поширюються у соцмережах, однак офіційних підтверджень надзвичайної події поки що немає. У соцмережі X (раніше — Twitter) про інцидент на окупованому росіянами півострові опублікували в акаунті угорського видання Visegrád 24.

Публікація з'явилась близько 11:30 за східним часом. Вказується, начебто Герасимов потрапив під нічний обстріл в Криму і міг загинути. Інформація потребує уточнення і перевірки, ідеться у повідомленні.

У соцмережі з'явились сотні повідомлень у яких ідеться про смерть Валерія Герасимова. У якості одного з аргументів наводять інформацію про результати удару по авіабазі ЗС РФ у Саках та по пункту командування під Севастополем. За попередніми даними, не підтвердженими офіційно, там могло загинути 23 військових ЗС РФ, з них п'ятеро — високопоставлені офіцери і ще дев'ять — спецназівці.

Зазначимо, в Telegram-каналі Міністерства оборони РФ немає дописів, у яких підтверджували ситуацію з Герасимовим. У останньому повідомленні, опублікованому о 12:41, звітуються про збиття усі ракет і дронів, які Україна начебто запустила 4-5 січня 2023 року. Серед іншого, запевняють про знищення восьми ракет Storm Shadow та 253 безпілотників.

Повідомлення Міноборони РФ про події 4-5 січня 2024 року Фото: Скриншот

На сторінках українського командування не коментували повідомлення щодо Валерія Герасимова. Натомість є підтвердження удару вдень 4 січня — вказується, що вдалось поцілити у командний пункт росіян у невказаній місцевості в окупованому Криму.

Вибухи у Криму — деталі подій 4-5 січня

Зазначимо, 4-5 січня жителі окупованого Криму кілька разів повідомляли про сигнал повітряної тривоги й вибухи у небі. Перша атака відбулась вдень 4 січня — незабаром після того українське командування підтвердило влучання по штабу ЗС РФ під Севастополем. Про наступні атаки стало відомо близько 19 та 22 год.

Представники російської влади запевняли, що над півостровом помітили зграю безпілотників та ракет — їх усі начебто збили ППО ЗС РФ. Тим часом у мережі опублікували також кадри вибухів у Новоросійську — на іншому березі Чорного моря. Також було гучно у Бєлгороді: там під час полювання на дрони згоріли кілька машин посеред житлового кварталу.

Нагадуємо, в ніч на 5 січня ЗС РФ запустили по Україні 29 дронів-камікадзе Shahed-136. Військовий оглядач підрахував, яку сумарну потужність мають російські ракети і дрони, які росіяни запустили за час новорічних свят.