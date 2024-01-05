Мобілізація в Україні: хто з чоловіків може втратити бронь від призову у 2024 році

Уряд визначив шість причин, чому чоловік може втратити бронювання від мобілізації. Крім цього, існують категорії громадян, яким можуть відмовити у наданні такої відстрочки від призову.

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних можуть втратити право на отримання броні від призову до ЗСУ. Видання OBOZ.UA розповіло, кому з чоловіків це загрожує.

Постанова Кабміну від 27 січня 2023 року №76 регулює правила щодо бронювання чоловіків від мобілізації. Зокрема, передбачено шість причин втрати відстрочки.

Хто з чоловіків може втратити бронь від мобілізації

Для цього існує шість причин, а саме:

звільнення людини з місця, де їй видали бронь;

установа, що видала бронь, припинила існування;

установа перестала бути важливою для оборонної сфери;

установа перестала бути критично важливою для економіки чи забезпечення життя й діяльності українців;

скасовано або виконано мобілізаційне замовлення;

стік термін броні.

Хто не може отримати бронь від мобілізації

Бронь від мобілізації не можуть отримати чоловіки, які не працюють на об'єктах критичної інфраструктури або на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Крім цього, існують категорії громадян з досвідом військової служби, які не можуть отримати відстрочку попри те, що вони є працівниками важливого для держави підприємства. Мова йде про чоловіків, які мають дефіцитну військово-облікову спеціальність, відповідно до наказу Міноборони №317 це:

стрілки;

танкісти;

артилеристи;

розвідники;

військові, що займаються різними видами зв'язку;

фахівці з роботи з радіолокаційними комплексами;

громадяни, які займаються захистом інформації та кібербезпекою;

чоловіки, що спеціалізуються на протичовновому і протимінному озброєнні.

Нагадаємо, 4 січня начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що чоловікам видають першу повістку для уточнення військово-облікових даних. З його слів, військовозобовʼязані повинні особисто оновлювати свої персональні дані.

5 січня адвокат Марія Левченко розповіла, що жінки з медичною або фармацевтичною освітою повинні бути занесені до списку осіб, що підлягають взяттю на військовий облік. Ця норма поширюється навіть на тих жінок, які закінчили медичний заклад, проте ніколи не працювати за спеціальністю.