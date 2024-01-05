Ще жодного разу не застосовували: чи можуть ЗС РФ вдарити "Цирконом" по Україні, — оглядачі

На думку експертів, новини про те, що 2022 року росіяни замовили випуск ракет для випробувань, свідчать про розвиток цього напряму, але виробництво ще перебуває у стадії розгортання.

Росія має у своєму арсеналі ракету 3М22 "Циркон", яку, попри її перспективні характеристики, поки що не застосовувала у військових діях проти України. Ця гіперзвукова ракета, спочатку розроблена для озброєння кораблів, призначена для ураження як військових суден, так і стаціонарних об'єктів на суші. Військові оглядачі видання Defense Express зазначають, що ця єдина ракета, яку армія Росії поки що не застосовувала проти України.

Публічні дані про 3М22 "Циркон" почали з'являтися 2016 року, а перші випробування були продемонстровані 2020 року. Російське міноборони заявило про включення "Циркону" у свій арсенал у червні 2022 року.

Характеристики ракети вельми суперечливі, і залежать від автора публікації та часу, коли про них повідомлялося. Так, спочатку її обговорювали як ракету з дальністю до 400 кілометрів, що летить зі швидкістю до 6 Махів і бойовою головкою в 300 кілограмів. Пізніше були заявлені поліпшені параметри: дальність 1000 кілометрів, швидкість до 9 Махів.

Носіями ракет є фрегат "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Сєвєродвінськ". Обидва кораблі потребують додаткової адаптації для використання "Циркону", зазначають оглядачі.

"Водночас обидва відомі носії базуються на Північному флоті РФ. Тож попри наявність цих ракет їхнє використання для ударів по Україні саме з кораблів — сумнівне. Але це не означає, що неможливе", — вказують оглядачі.

У листопаді 2022 року державне агентство ТАСС повідомило про розробку експериментального зразка мобільної наземної пускової установки, здатної використовувати як ракети "Онікс", так і "Циркон". Назву цього комплексу не було згадано, однак, вказувалося, що, подібно до системи "Бастіон", він може бути оснащений двома ракетами. У 2020 році з'явилася інформація про те, що систему "Бастіон" планують адаптувати для застосування з "Цирконом".

Робота системи "Бастіон" Фото: Мiноборони РФ

Раніше, у 2016 році, в "НВО машинобудування" були анонсовані плани зі встановлення стаціонарної шахтної версії протикорабельного комплексу "Бастіон" (також відомого як "Бастіон-С" або К-300С) в окупованому Криму до 2020 року. Цей комплекс, також відомий як "Сотка" або "Об'єкт-100", являє собою наземну, а точніше підземну систему берегової оборони, розроблену для запуску протикорабельних ракет 3М44 "Прогрес". Він був введений в експлуатацію ще 1971 року і розташований поруч із Балаклавою. У 2016 році було оголошено про відновлення його функціональності, після чого почалися випробування і запуски ракет.

Береговий ракетний комплекс "Утес" Фото: РІА

Однак, всупереч потенційним можливостям, у "Циркона" висока вартість виробництва, і його використання потребує подальших інвестицій, підкреслюють експерти. Новини про замовлення "кількох десятків" ракет у 2022 році свідчать про розвиток цього напряму, але виробництво ще перебуває у стадії розгортання.

Чи справді "Циркон" не застосовували в Україні

30 грудня після масованого обстрілу Запоріжжя, у поліції заявили, що Росія застосувала ракети типу "Циркон" і крилаті "Х-101". Судячи з усього, інформація мала попередній характер, оскільки була надана, ймовірно, до проведення експертизи, на етапі ліквідації наслідків обстрілу. У Повітряних силах ЗСУ не підтверджували та не спростовували цю інформацію. Про остаточні результати експертизи також не повідомлялося.

Нагадаємо, військові оглядачі попередили про небезпеку ракет Х-32, оснащених касетними боєголовками. Такі ракети можуть вражати велику площу і є складними цілями для перехоплення.