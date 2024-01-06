Ілюзія ремонту: у Маріуполі показали, як "відновлюють" будинки (відео)

У Маріупольській міській раді кажуть, що всередині будинки непридатні для проживання. Зокрема, в одному із будинків після такого "ремонту" прорвало внутрішні комунікації та затопило відремонтований фасад.

У Маріуполі окупанти відновлюють будинки лише ззовні. Вони ремонтують для гарної картинки лише фасади, втім будинки й надалі залишаються в аварійному стані. Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Окупанти роблять фасади будинків, а ось за ними відкривається прихована реальність", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупаційна влада не проводить ніяких ремонтів у середині багатоквартирних будинків, там навіть не замінюють комунікації.

Деякі жителі Маріуполя показали, у якому стані здають в експлуатацію помешкання, начебто готового для життя.

Один із таких будинків знаходиться на проспекті Миру, 42. Вже невдовзі після ремонту у ньому прорвало внутрішні комунікації, внаслідок чого було затоплено відремонтований фасад.

У Маріупольській міській раді кажуть, що мешканці й надалі живуть у напівзруйнованих квартирах.

Це вже не вперше, коли окупанти лише вдають вигляд, що відновлюють зруйноване помешкання. До прикладу, раніше у міській раді розповідали, що мешканцям в аварійному будинку лише поміняли вікна та встановили труби. Попри це, помешкання залишилося практично знищеним та не придатним для проживання.

Зазначалося, що таким чином лише "відмиваються гроші", адже компанії отримують кошти за ремонт та звітують про начебто виконані роботи, яких насправді не робили.

Мешканці одного із "відремонтованих" будинків на вул. Металургів розповідали, як підрядна організація покинула будинок, не завершивши ремонтів. Через те, що вони не встановили навіть дверей, квартири почали розграбовувати мародери.

Фото: Маріупольська міська рада Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, в Італії планують провести виставку на якій розповідатимуть про "розквіт" Маріуполя після захоплення його росіянами та роботу окупаційної влади. Проводитимуть захід 20 квітня за підтримки російського посольства. У МЗС України назвали такий захід провокацією та вже підготують офіційне звернення до Риму.

Також наприкінці грудня у Маріупольській міській раді розповіли, як в окупованому місті героїзують російських військових. На честь загиблих у школах ставлять меморіальні таблички та пам’ятники.