У РФ видаватимуть громадянство українським дітям: у МЗС відреагували

У міністерстві кажуть, що такі дії Росії є порушенням гуманітарного права та примусово переміщені українські діти й надалі залишатимуться громадянами України.

4 січня російський президент Володимир Путін видав наказ згідно з яким, деяким українським дітям за його особистим рішенням можуть надати громадянство Російської Федерації. У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що таким чином дітей позбавляють можливості повернутися назад в Україну.

Власне, згідно із новим указом президента Росії, російське громадянство зможуть отримати українські діти-сироти та діти позбавлення батьківського піклування. Подати заяву на вступ у громадянство Росії можуть керівники організацій РФ, які утримують дітей з України.

У МЗС України наголошують, що Росія порушує норми міжнародного права та права дітей, яких примусово вивезли на російську територію. Окрім того, таким способом у Росії намагаються покращити демографічні показники.

"Такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права, є нікчемними та не створюють жодних правових наслідків", — йдеться у повідомленні.

Також викрадені українські діти й надалі залишатимуться громадянами України. Окрім того, Україна робитиме все, аби захистити їхні законні права та свободу. Власне, новий російський указ лише є доказом злочинів проти України.

У міністерстві закликали Міжнародний кримінальний суд (МКС) звернути увагу на примусове надання українським дітям російського громадянства. Зокрема, такі дії є ще однією ознакою геноциду. Також МЗС закликало міжнародну спільному арештувати Володимира Путіна, згідно із виданим ордером МКС.

Реакція Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, надання українським дітям громадянства потрібно, аби юридично на території РФ не залишилося депортованих дітей. Зокрема, надалі дітей з України зможуть всиновлювати російські сім’ї та змінювати персональні дані.

Зазначається, що згідно із новим наказом для отримання громадянства заявники навіть не повинні вказувати свої контактні дані та адресу проживання. Достатньо лише адреса та контакти за місцем роботи.

Лубінець наголосив, що протягом наступних декілька місяців у Росії може не бути українських дітей, адже вони стануть росіянами. Також він зазначив, що робитиме все можливе, аби була відповідна реакція як всередині країни, так і на міжнародній арені.

Нагадаємо, нещодавно із російської окупації Україна повернула ще трьох дітей, двоє з них – позбавленні батьківського піклування. Наймолодшому хлопчику лише 8 років. Після повномасштабного наступу він проживав із бабцею на підконтрольній Росії території Херсонської області. Втім, після того, як жінка померла, дитину відправили у російських дитячий інтернат.