Хочуть покарати винних за атаки: у Крим прибув президентський спецборт РФ, — "Атеш"

Агенти підпілля зазначають, ймовірно, у літаках на півострів привезли представників російського Генштабу та Головного управління ФСБ.

Українські партизани зафіксували прибуття президентського спецборту Росії в тимчасово окупований Крим після ударів Сил оборони України. Про це у суботу, 6 січня, повідомили у військовому русі українців та кримських татар "Атеш" у Telegram.

Агенти підпілля повідомляють, що внаслідок влучання у командні пункти РФ в Євпаторії та Севастополі до Криму все частіше прибувають літаки зі спеціального льотного загону "Росія".

За інформацією координаторів руху, відповідний спецзагін забезпечує перевезення високопосадових осіб країни-агресора.

"Він безпосередньо підпорядковується управлінню справами президента Росії", — наголошують у повідомленні.

Зафіксували кілька літаків зі спецборту у Криму

Партизани додають, що за останні декілька днів було зафіксовано прибуття кількох літаків зі спецборту. За їхніми словами, ймовірно, це представники Генерального штабу та Головного управління ФСБ Російської Федерації, метою яких є покарання винних та пошук "зрадників за провал в обороні".

Керівництво РФ взяло під свій контроль оборону Криму

Координатори підпілля зазначають, що керівництво РФ "дуже стурбоване" ударами українських Сил оборони по військових об'єктах у Криму, тому вони "вирішили взяти під свій безпосередній контроль оборону Криму".

"Для них стала очевидною проблема із засобами ППО на півострові. Сьогоднішній удар по аеродрому в Новофедорівці підтверджує цю проблему вкотре", — розповідають представники руху "Атеш".

Крім того, за інформацією партизанів, після влучання у командний пункт зв'язку в Євпаторії, в окупантів посилилися проблеми із "системою розпізнавання цілей "свій-чужий".

"Тому сподіватимемося на російський "дружній вогонь" і на те, що СОУ використовують це вікно можливостей для знищення окупантів у Криму", — підкреслюють у дописі.

Нагадаємо, в ніч на 5 січня Крим зазнав атаки БПЛА. У Міноборони РФ заявили, що російським засобам ППО нібито вдалося знищити і перехопити 36 українських безпілотників над півостровом.

Крім того, 4 січня на території російського Бєлгорода пролунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до обласного центру було збито десять повітряних цілей.