Була в стані стресу: жінка, яка заявила про викрадення ТЦК її чоловіка, змінила покази (відео)

Жінка перепросила за свою емоційність у ТЦК та ЗСУ і заявила, що ніхто до неї та її чоловіка насильницьких дій не застосовував.

Жінка, чоловіка якої нібито представники ТЦК та СП викрали на блокпосту у Закарпатській області, заявила, що не так зрозуміла ситуацію. Відповідне відео з вибаченнями вона оприлюднила в мережі.

Вона заявила, що 4 січня зробила відео у стані стресу.

"До нас не застосовувалися жодні сили. Мені дуже соромно. Мені дуже соромно перед Збройними Силами України, я перепрошую. Мені соромно перед ТЦК", — сказала вона.

Так, в мережі напередодні поширили відео жінки, яка у сльозах розповіла, що на блокпосту на Закарпатті невідомі люди у військовій формі затримали її чоловіка, який їхав у авто з нею та дитиною. Чоловіка нбито забрали в ТЦК, а її з дитиною лишили на трасі.

Чоловік не повернувся, і його родина була змушена шукати вночі де переночувати, бо жінка була не в змозі керувати авто через стрес.

Нагадаємо, що у Рівненській області чоловік написав письмову відмову від повістки в приміщенні ТЦК і СП. Небажання мобілізуватися військовозобов’язаний пояснив необхідністю піклуватися про сім’ю та проблемами зі здоров’ям.

Раніше мешканець міста Ізмаїл знайшов оригінальний спосіб уникнути мобілізації. Він погрожував працівникам ТЦК застосувати газовий балончик.