Чи отримає Україна ракети для Patriot: Ігнат прокоментував інформацію про припинення постачання

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, нормоване постачання ракет триває. Водночас, як він сказав, після двох величезних атак РФ по Україні певний запас ракет від партнерів витрачено.

Уряд США і всі союзники поінформовані щодо стану протиповітряної оборони України, а також забезпечення ракетами. Триває нормоване постачання. Можливо, до процесу забезпечення систем ППО буде долучена і Японія, яка передаватиме через Сполучені Штати якусь частину ракет для України. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону на тему статті в газеті The New York Times щодо неможливості постачання ракет Україні.

Ігнат одав, що не збирається оприлюднювати інформацію щодо постачання "в жодному разі".

"Лякати Україну теж ніхто не збирається. У нас йде нормоване постачання ракет. Безумовно, відбулись дві величезні атаки. Так, ми витратили якісь запаси, які нам дали партнери. Наразі тривають процеси щодо того, щоб і надалі забезпечувати Україну нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу", — прокоментував Ігнат матеріал в газеті NYT.

Див. коментар Юрія Ігната від 1:47:59 хв.

Він також зазначив, що не розуміє мету подібних матеріалів.

"Уряд Сполучених Штатів і всі наші союзники прекраско поінформовані щодо стану нашої протиповітряної оборони, забезпечення ракетами і так далі. Ви бачите, що інші є заяви, попри те, що США, Німеччина нам надають можливість відбиватися завдяки тим поставкам зенітних керованих ракет. Можливо, буде долучена і Японія, що передаватиме через США частину ракет для України", — додав він.

Ігнат зазначив, що в кожній країні є законодавство, яке так чи інакше обмежує торгівлю зброєю. Він навів приклад Японії після Другої світової війни.

"Норвегія зняла ці обмеження. Все непросто, все досягається в рамках великої дипломатичної роботи, домовленостей. Я не думаю, що Україна залишиться наодинці з агресором, що нам перестануть допомагати. Лише треба натякати і нагадувати Заходу, що Росія не збирається пом'якшувати повітряні напади", — додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, Білий дім і Пентагон попередили, що США скоро не зможуть забезпечувати українські батареї Patriot ракетами-перехоплювачами, вартість яких становить від 2 до 4 мільйонів доларів за штуку.

Раніше, 14 грудня, стало відомо, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включав уже другу систему ППО Patriot від німців, а також ракети до неї. Крім того, ФРН передала Україні 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії.