ЗС РФ атакували центр Херсона: є загиблі та поранені (фото)

Під час обстрілу Херсона війська РФ влучили в житловий будинок, унаслідок чого загинуло двоє людей, ще кілька — дістали поранення.

Окупанти вкотре обстріляли Херсон. Унаслідок ракетної атаки росіяни влучили в житловий будинок. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Тelegram-каналі.

"Під час чергового обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни влучили в житловий будинок. Унаслідок прямого влучання ворожого снаряда одна жінка загинула та одна отримала поранення", — написав Мрочко.

Наразі відомо про двох загиблих і кількох поранених.

Пост Романа Мрочко

Крім того, голова місцевої ОВА Олександр Прокудін зазначив, що протягом неділі, 7 січня, загарбники обстрілюють Херсон — місцеві жителі постійно чують вибухи.

Росіяни обстрілюють Херсон Росіяни обстрілюють Херсон Росіяни обстрілюють Херсон

Нагадаємо, що російські війська напередодні, 6 грудня, атакували Харківську область, пошкоджено будівлі, є постраждалі.

Також повідомлялося, що в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.

Також ворог атакував ударними безпілотниками Хмельницьку область. Відомо, що в області працювали сили протиповітряної оборони, інформації про постраждалих не було