ВМС Ірану отримали футуристичний корвет "Абу Магді": які його особливості (фото)

Корвет-катамаран має значний арсенал ракетного озброєння, а також є носієм безпілотників.

Військово-морський флот Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) поповнився новим корветом "Абу Магді". Про це повідомляє Defence Blog.

На півдні Ірану в портовому місті Бандар-Аббас відбулася церемонія введення в стрій нового футуристичного корвета. Його назвали на честь покійного іранського командувача Абу Махді аль-Мугандіса, якого ліквідували разом з генерал-майором Касемом Сулеймані під час удару американського безпілотника у 2020 році.

Корвет побудовано у вигляді катамарана. Він має водотоннажність понад 2100 тонн, довжину 240 метрів й ширину 27 метрів. "Абу Магді", як заявляється, є свідченням іранської винахідливості інженерів та фахівців. Корабель має тривимірний радар з фазованою решіткою, засоби радіоелектронної боротьби та арсенал різноманітних ракет класу "море-море" та "море-повітря".

"Абу Магді" отримав велику кількість озброєння Фото: IRNA

Окрім цього на корвет є носієм безпілотників та швидкісних катерів. Від "Абу Магді" позиціюють як універсальну морську бойову одиницю.

"Військовий корабель "Абу Магді" схожий на мобільне морське місто, яке готове виконувати океанські місії, забезпечуючи стабільну безпеку морських комунікаційних ліній і надаючи допомогу торговим і рибальським флотам Ісламської Республіки та країни регіону", — заявив командир корабля Алірез Тансірі.

Окремо аналітики встановили, що "Абу Магді" має шість пускових установок на кормі, які можуть нести протикорабельні ракети сімейства С802. Також у передній частині корабля є 20-мм та 30-мм гармати й легкі торпеди.

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