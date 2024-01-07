"Наступною стане Молдова": ексглава ЦРУ про наслідки для Європи, якщо Путін переможе

За словами Девіда Петреуса, лінія оборони НАТО проходить між Україною і Росією, тому потрібно зробити все для того, щоб Кремль програв.

Якщо Україна не зможе здобути перемогу над Російською Федерацією, тоді кілька країн на континенті можуть бути в небезпеці. Про це заявив колишній глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девід Петреус у коментарі для CNN.

За його словами, президент Росії Володимир Путін не зупинятиметься на досягнутому і спробує піти далі, тому потрібно зробити все для того, щоб цього не сталося.

Відповідно, Україна повинна здобути перемогу в цьому протистоянні.

"Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною метою стане Молдова, можливо, одна з країн Балтії або інші країни. Генрі Кіссінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер знаходиться на кордоні між Україною і Росією, і я з цим повністю згоден", — заявив Девід Петреус.

До слова, раніше латвійський глава МЗС Кріш'яніс Каріньш заявляв, що загроза з боку Росії нікуди не дінеться ні після закінчення війни в Україні, ні після зміни президента. Уся проблема в імперіалістичній ідеології Кремля, якої він дотримуватиметься далі.

"Росія не зупиниться, Росію можна тільки зупинити. Зупинити Росію в Україні не означає, що все скінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Ось що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії", — заявив Кріш'яніс Каріньш.

Нагадаємо, 6 січня політолог Петро Олещук заявляв, що Володимир Путін перевіряє реакцію НАТО і хоче прорубувати коридор до Калінінграда. Наразі РФ обережно обирає цілі для падіння ракет чи дронів на територію країн Альянсу, однак згодом може вдарити і по військових об'єктах.