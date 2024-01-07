Триває дорозвідка: РФ намагається приховати наслідки атаки по аеродрому в Саках, — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", дії з боку противника підтверджують, що Силам оборони вдалося провести ефективну спецоперацію на Кримському півострові.

На території тимчасово окупованого Кримського півострова останні тижні часто лунають вибухи. Напередодні постраждав військовий аеродром у Саках, проте росіяни намагаються це приховати. Про це розповіла голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 7 січня.

За її словами, зараз противник робить усе для того, щоб приховати наслідки атаки, яка сталася лише кілька днів тому. Українська сторона веде дорозвідку того, що сталося на окупованій території насправді.

"Відбулася бойова робота по суттєвому за своїм значенням військовому об'єкту. Будемо сподіватися, що ще дорозвідувані наслідки будуть ще більш переконливими. Те, наскільки ретельно їх намагаються приховати росіяни, вже є непрямим свідченням того. Крім того, це об'єкт командного спрямування, тобто зосередження розподілу сил і засобів та координації аеродвиження в тому числі", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо начальниця пресцентру ОК "Південь" додала, що це ще й об'єкт, де передбачалося збереження боєприпасів противника. Залишається дочекатися, поки буде отримано додаткові розвідувальні дані, які мають бути максимально об'ємними.

Вибухи в Криму 6 січня: деталі

У ніч на 6 січня в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів і над півостровом почала працювати протиповітряна оборона. За даними місцевих медіа, під ударом опинився "Саки", розташований у Новофедорівці.

Попередньо там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ.

Пізніше стало відомо, що на аеродромі в Саках російські окупанти втратили РЛС, а поблизу села Гришине — склади боєприпасів. Цю інформацію підтвердили представники Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що Сили оборони виявили слабкі місця ППО РФ у Криму. За словами Наталії Гуменюк, росіяни прекрасно усвідомлюють, що захист неба їхнє слабке місце, тому змушені перебудовуватися.