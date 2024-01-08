Ранковий обстріл України: РФ запустила нові "Кинджали", зафіксовано вибухи і влучання

За попередньою інформацією, ЗС РФ здійснили пуски щонайменше чотирьох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Приліт у житловий будинок зафіксовано в Харківській області.

У понеділок, 8 січня, вранці російські окупанти завдали масованого удару по території України. У кількох містах України пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють Повітряні сили України в Telegram.

О 07:20 війська РФ здійснили пуск третього "Кинджала". У Повітряних силах підтвердили напрямок ракети — на Київ.

Як заявили у ЗС, більшість крилатих ракет перебувають у повітряному просторі Хмельницької області.

О 07:34 також стало відомо про пуск ще одного "Кинджала" у напрямку до Кривого Рогу.

Трохи згодом у місцевих каналах повідомили про вибух у Кривому Розі.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував вибухи в Харкові.

"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину — без постраждалих. Інформація оновлюється", — сказав він.

Пост Олега Синєгубова

Також про вибухи висловився і мер Харкова Ігор Терехов.

"Цього ранку ворог бив по промислових об'єктах міста. Є пожежа і зараз одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятувальники, з пораненою працюють медики", — написав він.

Пост Ігоря Терехова

Близько 07:45 у Хмельницькій області пролунав вибух. У місцевій ОВА заявили про роботу ППО.

Пост Хмельницької ОВА

О 07:54 у моніторингових каналах заявили, що в небі попередньо чисто.

О 07:57 заявили, що всі 4 борти МіГ-31К здійснили посадку в Саваслійці.

Нагадаємо, що російські війська напередодні, 6 грудня, атакували Харківську область, пошкоджено будівлі.

Також повідомлялося, що в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.

Також ворог атакував ударними безпілотниками Хмельницьку область. Відомо, що в області працювали сили протиповітряної оборони, інформації про постраждалих не було.