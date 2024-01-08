"Кинджали", крилаті ракети і С-300: усі деталі ранкового обстрілу України 8 січня (відео)

Пуски ракет різного базування здійснювалися з різних напрямків, зокрема з окупованого Криму. Під час повітряної тривоги вибухи прогриміли в кількох регіонах, унаслідок яких є постраждалі та руйнування інфраструктури.

У понеділок, 8 січня, близько 6-ї години ранку в усіх регіонах України пролунав сигнал повітряної тривоги. Після вибухи були чутні в Кривому Розі, Харкові, Хмельницькому та Запоріжжі. У зв'язку з цим Фокус зібрав усю наявну на цей момент інформацію.

Вибухи в Дніпропетровській області 8 січня: що відомо

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що під час повномасштабної повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

"Окупанти атакували Україну, зокрема й наше місто, ракетами. Щодо наслідків ракетної атаки, яка триває, — поки що без подробиць. Ворог підло б'є по мирних містах — тож дотримуйтесь правил повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких", — написав він.

Пост Олександра Вілкула

Крім того, місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу в торговому центрі "Солнечная галерея" Кривого Рогу після ранкових ударів ЗС РФ.

А в багатоповерхових квартирних будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Крім того, Вілкул зазначив, що в Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Нікополь і Марганець. Пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, приватний будинок, господарську споруду.

Обстріл Кривого Рогу Обстріл Кривого Рогу Обстріл Кривого Рогу

Прокоментував обстріл Кривого Рогу і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він підтвердив приліт по торговому центру.

"Пошкоджено торговий центр і понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він перебуває в задовільному стані. Ліквідовують наслідки атаки і в Лозуватській громаді Криворізького району. Там теж "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйновано приватний будинок", — написав він.

Лисак додав, що в місті попередньо 24 постраждалих. Із них п'ятеро — діти. Хлопчики 4 і 8 років. І дівчата 11, 16 та 17 років. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості.

Пост Сергія Лисака

Також мер Новомосковська Дніпропетровської області Сергій Резнік заявив, що місто також постраждало внаслідок обстрілу.

"Унаслідок ракетної атаки по місту понівечені житлові будинки. На щастя, загиблих немає. Наразі близько 20 постраждалих, серед них є й діти. Постраждалим надається медична та психологічна допомога", — написав він.

Вибухи в Харкові 8 січня: що відомо

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що 8 січня Росія вдарила по промислових об'єктах Харкова.

"Цього ранку ворог бив по промислових об'єктах міста", — зазначив він.

Унаслідок ракетної атаки РФ у місті виникла пожежа. Наразі відомо про одну постраждалу.

Пост Ігоря Терехова

Терехов заявив, що пожежу вже гасять рятувальники, а з пораненою працюють медики.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти також атакували приватний будинок у Змієві Харківської області. Унаслідок чого постраждали двоє людей, ще двоє перебувають під завалами.

Росіяни обстріляли Харківську область Росіяни обстріляли Харківську область Росіяни обстріляли Харківську область

Він заявив, що медики надають допомогу двом постраждалим. За попередніми даними, під завалами перебувають ще двоє людей. Екстрені служби працюють на місці.

Пізніше стало відомо, що з-під завалу дістали 90- і 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами.

Пост Олега Синєгубова

Вибухи в Запоріжжі 8 січня: що відомо

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що вранці 8 січня в місті пролунало щонайменше 5 вибухів під час ракетної атаки, є влучання в житлових районах.

За його словами, щонайменше двоє людей постраждали.

"О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару раш*стів. Унаслідок комбінованої атаки крилатих і балістичних ракет із різних напрямків в обласному центрі пролунало всього 5 вибухів", — написав він.

Наразі відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку. Інформація попередня і може доповнюватися. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Пост Юрія Малашка

Крім того, секретар Запорізької міської адміністрації Анатолій Куртєв прокоментував обстріл.

"На жаль, є постраждалі. На місцях починають працювати відповідні служби. Перебувайте в безпечних місцях", — написав він.

Вибухи в Хмельницькій області: що відомо

8 січня у Хмельницькій області було чути вибухи. Унаслідок атаки пролунало щонайменше 6 вибухів.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що в області працює протиповітряна оборона.

Поки що жодних деталей невідомо.

Пост Хмельницької ОВА

Нагадаємо, що російські війська напередодні, 6 грудня, атакували Харківську область, пошкоджено будівлі.

Також повідомлялося, що в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.

Також ворог атакував ударними безпілотниками Хмельницьку область. Відомо, що в області працювали сили протиповітряної оборони, інформації про постраждалих не було