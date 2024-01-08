Стережуть логістику: ФСБ РФ надіслала додаткових "ідеологів" на південь України, — ЦНС

Російська влада стурбована долею колаборантів на Херсонщині та в Криму, які беруть участь у так званих "виборах президента РФ". Тому ФСБ виділила для їхньої охорони додаткові сили.

На окуповану частину Херсонської області Кремль відрядив групу працівників ФСБ РФ. Працівники спецслужб отримали завдання придушити український партизанський рух та роздати якнайбільше російських паспортів. Про деталі заходів Кремля на півдні розповіли на порталі Центру національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні центру вказується, що окупаційну владу турбують вдалі удари ЗСУ по військових об'єктах на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, дістається глибокому тилу на півдні, адже саме там — через Кримський півострів та частину Херсонської області — проходять логістичні шляхи ЗС РФ. Вороги підозрюють, що це діють сили опору, тому вживають низку заходів для їхнього знешкодження — надсилають додаткових ідеологів та працівників ФСБ.

"Українське підпілля дуже потужне на даному напрямку", — ідеться у повідомленні ЦНС.

Представники російської влади діють у двох напрямках. По-перше, проводять серію візитів та обшуків у будинках українців, які не підтримують окупантів. При цьому на людей тиснуть, щоб вони взяли до рук паспорт РФ. По-друге, планують надати додаткову охорону колаборантам — громадянам, які працюють у окупаційних органах влади і тим, хто є членом виборчих комісій на так званих "виборах президента Росії".

Війна на півдні — деталі

Зазначимо, починаючи з осені 2023 року на лівому березі Дніпра Сили оборони України створили плацдарм неподалік від села Кринки, розташованого на півдорозі між окупованими Олешками та Новою Каховкою.

Ворог намагається вибити звідти українських воїнів — кидає значні сили піхоти, бронемашин, дронів, — про це раніше розповідав Фокус. Однак ЗСУ третій місяць поспіль відбивають атаки та втримують плацдарм. Зокрема, 13 грудня стало відомо, що на лівобережжя вдалось перекинути додаткові 30-50 бійців, які підсилили підрозділи під Кринками. У січні 2024 року боєць ЗСУ розповів про зміни у поведінці противника: росіяни почали діяти обачніше. Для атак на позиції українців, наприклад, почали менше використовувати літаків — після одномоментної втрати відразу трьох літаків Су-34, які запускали КАБи. Крім того, бронетехніку використовують лише для підвезення живої сили.

Нагадуємо, в ніч на 8 січня ЗС РФ вдарили по Україні ракетами "Кинджал" і зграями дронів-камікадзе Shahed-136. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема, у Кривому Розі: згідно з повідомленням голови ради оборони міста Олександра Вілкула, є влучання у торговельний центр.