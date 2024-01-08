Не долетіла до фронту: на окуповане Рубіжне впала російська авіабомба ФАБ-250, деталі

Російська авіабомба не долетіла 17 км до лінії фронту на Луганщині. Бомба призначалась бійцям ЗСУ, які втримують російські підрозділи на Лиманському напрямку.

На окупованій частині Луганської області упала фугасна авіабомба ФАБ-250, яку літак ЗС РФ впустив на шляху до лінії фронту. Авіабомба не вибухнула, але жителів навколишніх будинків евакуювали. Про деталі інциденту на Луганщині розповів очільник російської адміністрації Леонід Пасічник у Telegram-каналі.

Допис Пасічника про інцидент з ФАБ-250 з'явився у мережі о 9:23. Колаборант заявив, що сталось "нештатне сходження боєприпасу". Місце подій — місто Рубіжне у Луганській області.

Зі слів представника окупаційної влади, постраждалих від падіння авіабомби немає, оскільки вона не вибухнула. Однак людей на всяк випадок евакуювали: частину поселили у наметах неподалік (п'ять осіб включно з двома дітьми), частина влаштувались у родичів самостійно.

На місці інциденту працюють представники окупантів зі структури "МВС", а також "МНС" та військової комендатури: приймають рішення, як знешкодити боєприпас.

Леонід Пасічник - про інцидент з ФАБ-250 8 січня Фото: Скриншот

Зазначимо, місто Рубіжне розташоване за 17 км від лінії фронту. Неподалік — бої у Серебрянському лісництві та Лиман, де ЗС РФ намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ.

Де розташоване місто Рубіжне у Луганській області Фото: DeepState

У Міноборони РФ поки що немає інформації про нештатне сходження ФАБ-250 у окупованій Луганській області. У місцевих пабліках не публікують світлин з наслідками падіння фугасної авіабомби.

Війна РФ — інциденти зі снарядами

Зазначимо, 2 січня 2024 року стало відомо про ще "нештатне сходження" ракети, яку російський літак запустив по Україні. Місцеві жителі повідомили, що вибух снаряда у Воронезькій області знищив цілу вулицю у селі Петропавлівка. Влада РФ запевняла, що жодна людина не постраждала. Пізніше стало відомо, що упала ракета Х-101 і могло загинути близько 11 осіб — про це написали у проросійських пабліках.

Тим часом 30 грудня у Бєлгороді сталось кілька вибухів прямо посеред міста — загинуло кілька росіян, заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, звинувачуючи у цьому ЗСУ. Однак за кілька годин Міноборони РФ підтвердило, що жертви — результат неякісної роботи російських сил ППО, які намагались збити снаряди, запущені Силами оборони.

3 січня представники російської влади заявили про черговий обстріл Бєлгорода. Згідно з їхніми твердженнями, по військових об'єктах на території РФ вдарили "Точкою-У" та "Вільхою".

Нагадуємо, внаслідок масованого російського обстрілу 8 січня у деяких регіонах України зникло електропостачання. Росіяни завдали удару по Кривому Рогу: голова ради оборони Олександр Вілкул повідомив про пошкодження торговельного центру і про пожежу.