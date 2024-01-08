Обстріл Хмельницької області: обласний центр частково знеструмлено, є загиблі (фото)

Внаслідок російського обстрілу у Хмельницькому відключили електропостачання у західних районах міста. Крім того, планують відключення у Старокостянтинові біля аеродрому.

Зранку 8 січня ЗС РФ вдарили ракетами по Хмельницькій області. Жителі чули 6 вибухів, частина з яких були звуками роботи сил ППО. Ворог цілився у об'єкти інфраструктури — на місці ударів виникла пожежа, є загиблі. Про деталі російської атаки розповіла пресслужба Хмельницької ОВА у Telegram-каналі.

Під час повітряної тривоги, яка у Хмельницькій області тривала дві години (з 6:20 до 8:25), у регіоні пролунало шість вибухів. Згідно з повідомленням ОДА, у місці ударів почалась пожежа — туди виїхали екстрені служби.

Сили ППО ЗСУ збили дві ракети, уточнили у ОДА. Однак ворогу все ж вдалось пошкодити об'єкти інфраструктури. Крім того, загинуло двоє людей.

"Це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя", — ідеться у дописі військової адміністрації.

Обстріл Хмельницького 8 січня - деталі від ОДА Фото: Скриншот

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив удар росіян по обласному центру та пошкодження об'єкта інфраструктури. Також він зазначив, що внаслідок вибухів вибито шибки в житлових будинках та на підприємствах. Крім того, змінили напрямок руху громадського транспорту у районі вулиці Тернопільської.

Зазначимо, у Telegram-каналі "Хмельницький Live" повідомили про аварійні відключення, які стались у Хмельницькому внаслідок російського обстрілу 8 січня. На порталі "Хмельницькобленерго" перелічили 241 будинок, які опинились без світла. Вказано, що електропостачання відновиться близько 13:00. Також попередили, що з 10:45 до 17:00 без світла буде Старокостянтинів — населений пункт біля військового аеродрому.

Якщо перелічені вулиці позначити на карті, то видно, що від удару РФ постраждали західні околиці Хмельницького.

Ракетний удар РФ — деталі обстрілу 8 січня

Зазначимо, під час російського обстрілу 8 січня під ударом ворога опинились міста на регіони на сході, в центрі та на заході України. На сході росіяни вчергове вдарили по Харкову: близько 7:00 відбулось щонайменше чотири удари, є зруйновані житлові будинки та загиблі. Крім того, є пошкодження у Кривому Розі: тут зруйнувався та загорівся торговельний центр.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що для атаки по Україні ЗС РФ підняли у повітря чотири МіГ-31К, здатних атакувати ракетами "Кинджал". Про кількість запущених росіянами снарядів командування поки що не повідомляло.

Нагадуємо, представник окупаційної влади на Луганщині повідомив про аварійне сходження фугасної авіабомби за 17 км від лінії фронту. Тим часом раніше, 5 січня, губернатор Бєлгородської області заявив про чергову атаку на російські військові бази, розташовані неподалік від обласного центру.