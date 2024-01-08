Розтрата майже 1 млрд: ексзаступник голови Міноборони отримав нову підозру (фото)

За даними слідства, бронежилети, які були поставлені для ЗСУ, не могли бути використані за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя і здоров'я наших воїнів на передовій.

Співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України оголосили про нове обвинувачення в розкраданні майже мільярда гривень державних коштів. Цей випадок стосується колишнього заступника міністра оборони України та двох інших експосадовців, які, ймовірно, використали ці кошти в нецільовий спосіб під час закупівлі бронежилетів для армії. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За останньою інформацією, обвинувачення було висунуто колишньому заступнику міністра оборони України, колишньому керівнику одного з департаментів Міністерства Оборони та колишньому начальнику відділу речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України.

За даними слідства, 2022 року між Міноборони і східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів.

Згідно з висновками судово-балістичних і товарознавчих експертиз, продукція не відповідала стандартам, що робило її непридатною для використання військовослужбовцями Збройних Сил України за призначенням. Це становило серйозну загрозу для життя і здоров'я наших воїнів, які перебувають на передовій.

Через придбання продукції низької якості державі було завдано збитків у розмірі майже 950 мільйонів гривень.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків, вчинене групою осіб), ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Зазначимо, що 21 січня 2023 року, журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.UA розслідування, в якому йдеться про те, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, істотно завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних сил України. Судячи з документів, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку і картоплю по 22 грн за кг, хоча в Києві роздрібна ціна становить 7 і 9 грн відповідно.

23 січня відбулося засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали керівництво Міноборони та представників НАБУ, ДБР і СБУ, які виступили з цього питання. Як розповіла нардеп Мар'яна Безугла, НАБУ вже відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель оборонного відомства продуктів харчування за завищеними цінами. Крім цього, парламентарії вирішили ініціювати законопроєкт, покликаний не допустити повторення таких ситуацій у майбутньому.