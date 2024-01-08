На допомогу прийдуть роботи: як для ВМС США швидше будуватимуть фрегати

В Сполучених Штатах наявний дефіцит робочої сили та фахівців, відтак виробники мають підвищувати продуктивність роботи та залучати роботів.

Компанія Fincantieri надсилає зварювальних роботів на підприємство у Вісконсині, щоб прискорити графік постачання у ВМС США фрегатів. Про це повідомляє Defense News.

Суднобудівна італійська компанія Fincantieri вирішила зробити акцент на автоматизації, щоб пришвидшити темпи і будувати по два фрегати на рік. Зараз корабельня будує три фрегати за два роки.

"Зварювання — це одна з навичок, яку важко знайти, а роботизоване зварювання, яке ми плануємо впровадити, потроює продуктивність і підвищує якість", — сказав П'єрроберто Фольджієро, генеральний директор італійської компанії.

Зазначається, що Fincantieri ще 16 років тому викупила американську Marinette Marine. Вона будує перший фрегат класу Constellation для ВМС США. Перший корабель мають добудувати у 2026 році. Загалом програма передбачає будівництво 20 кораблів на базі фрегата FREMM.

Зварювальний робот MR4Weld розроблений спільно з італійцями з Comau. Він оснащений зварювальним паяльником, та відеосистемою. Робот може самостійно виявляти зварювальні зʼєднання або ж отримувати вказівки від людини, де потрібно зварювати. Основною причиною, чому виробники пішли на такий крок називають дефіцит спеціалістів у США.

Наразі ВМС США розглядають можливість придбати пакет технічних даних про фрегат, щоб кваліфікувати ще одну корабельню для будівництва кораблів, щоб за рік будувалось одразу 4 кораблі. Однак в Fincantieri кажуть, що наразі не отримували таких запитів.

Fincantieri не вистачає 400 працівників на трьох корабельнях у Вісконсині, де вже працює 2100 осіб. Проте ситуація стала кращою, бо у 2022 році бракувало 1000 людей. Виробник підвищує продуктивність праці, щоб скоротити потребу у робочій силі.

Нагадаємо, 3 листопада ВМС США вперше очолила жінка адмірал Ліза Франчетті.

10 листопада ЗМІ писали, що ВМС США очікують отримання двох субмарин у 2024 році після зриву графіку.