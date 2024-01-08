Бояться ракетних атак: у Бєлгороді вирішили евакуювати дітей

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, наразі формуються групи із дітей, яких евакуюють. Школярів відправлять до Воронезької, Калузької, Тамбовської та Ярославської областей.

У Бєлгородській області на фоні частих ракетних атак вирішили евакуювати дітей. З Бєлгорода їх відправлять у дитячі табори в інші області. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Зазначається, що лише за минулу добу обласна влада отримала 1300 заявок про допомогу в евакуації дітей. Вони будуть відправленні у Воронезьку, Калузької, Тамбовську та Ярославську області.

Також Гладков повідомив, наразі спеціалісти виїхали до місць, де розміщуватимуть дітей. Тим часом формуються групи зі школярів, яких будуть евакуйовувати.

Серед іншого, охочих виїхати мешканців Бєлгорода розміщають у населених пунктах Старий Оскол та Губкін. Там вже знаходиться близько 300 людей.

Ситуація у Бєлгородській області

Зазначимо, що зранку 8 січня у Міноборони РФ заявили, що над Бєлгородською областю начебто збили українську ракету С-200. Вони назвали це "терористичною атакою".

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Останнім часом у Бєлгороді практично щодня оголошують повітряну тривогу та заявляють про руйнування. Так, протягом минулої доби, за словами Гладкова, начебто по Бєлгородському району було випущено 10 артилерійських снарядів. Також в одному із сіл було скинуто із безпілотника один вибуховий пристрій. Повідомляється, що в одному із населених пунктів є руйнування покрівлі у приватному будинку.

Також заявляється про 15 "прильотів" у Валуйському міському окрузі. Втім постраждалих чи руйнувань немає.

У обласній владі кажуть, що Борисовській район був атакований дронами-камікадзе. Окрім того, Волоконівський, Грайворонський, Шебекінський, Красноярузький райони були обстріляні із гранатометів і мінометів.

Мешканці просять про евакуацію

Через таку неспокійну ситуацію жителі Бєлгорода просять про евакуацію. Губернатор Бєлгородської області заявляв, що вже декілька сімей із Шебекінського району було евакуйовано.

Поки що людей відвозять до тимчасових пунктів розміщення в області, де вони зможуть перебувати стільки часу, скільки потрібно. Якщо місць не вистачатиме, людей евакуйовуватимуть до інших областей.

Повідомлялося, що попросити допомоги в евакуації мешканці можуть зателефонувавши на гарячу лінію, або ж прийшовши у приймальну до губернатора області або мера Бєлгорода.

Нагадаємо, 2 січня мер Бєлгорода Валентин Демидов повідомив, що у місті на декілька днів закриють торговельні центри та кінотеатри. Жителям Бєлгорода порекомендували залишатися вдома.

Також 3 січня іноземні ЗМІ писали, що уряд Франції не засуджує удари по російському місту, адже це є законним актом захисту.