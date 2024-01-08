Інженери РФ продали українському журналісту креслення майже 200 дронів (відео)

Російські інженери отримали 200 тис. дол. за креслення, які коштують 1,5 млрд дол., розповів журналіст. За ці гроші вони продали документацію, необхідну для випуску БПЛА і РЕБ.

Працівники російської компанії ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (ТОВ "СТЦ") за кілька десятків мільйонів доларів продали українському журналісту креслення для випуску майже 200 дронів різного призначення. Серед креслень є схема для розвідувального безпілотника "Орлан-10" та системи радіоелектронної безпеки (РЕБ) "Свет-КУ". Про спецоперацію проти росіян розповів український журналіст Дмитро Карпенко "Апостол", який співпрацює з ГУР Міноборони у проєкті "Хочу жить".

Карпенко заявив, що започаткував проєкт "Апостол платить гроші", яка працює вже 77 днів. За цей час він заплатив 25 млн руб. (або 206 тис. дол.) російським інженерам, які працюють на підприємстві з розробки та виробництва дронів та РЕБ — на ТОВ "СТЦ". Інженери, отримавши гроші, надали журналісту 194 креслення. Орієнтовна справжня вартість "злитих" документів — близько 1,5 млрд дол.

На відео вказано, що вдалось отримати 100 ГБ інформації. Зокрема, "креслення, технічні завдання, патенти, конструкторська інформація, програмне забезпечення". Приклади цієї інформації спершу отримали українські "компетентні органи" — підтвердили, що дані дійсно цікаві. Після цього інженерам запезпечили втечу з РФ, а вони натомість передали все, що необхідне для повного повторення російських технологій.

Також Карпенко розповів деякі деталі роботи ТОВ "СТЦ", яке базується у Санкт-Петербурзі, працює на ЗС РФ та перебуває під санкціями світового співтовариства. Як запевняють інженери-втікачі, вартість пристроїв, які оплачуються з російського бюджету, завищуються у 10 разів. Крім того, підприємство наповнене діючими та відставними працівниками ФСБ та ГУР, які "заробляють на відкатах" і на "торгівлі робочими місцями" для росіян, які не хочуть іти на війну.

На офіційних сторінках ГУР Міноборони України поки що не коментували публікацію Дмитра Карпенка "Апостола". На Telegram-каналі розвідувальної спільноти InformNapalm зазначили, що журналіст працює у тому ж напрямку, що і OSINT-розслідувачі. Однак він за інформацію платить гроші, а вони її отримують, взламуючи пошту фігурантів.

Дрони РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про особливості налагодження випуску дронів у РФ. Зокрема, завдяки публікації у західному ЗМІ стало відомо, що російські громадяни та компанії масовано закупили у Китаю кілька сотень 3D-принтерів, на яких друкують комплектуючі для різних видів безпілотників. Наприклад, на цивільному хлібкомбінаті налагодили випуск 270 БПЛА на місяць: кількість можуть наростити у 2024 році.

Раніше неурядове росЗМІ "Агентство Новости" провело власне розслідування. Журналісти повідомили, що у РФ налагодили випуск БПЛА на кількох десятках майданчиків і протягом певного часу зможуть наростити випуск до 1 млн шт.

Нагадуємо, 8 січня у виданні The Washington Post розповіли, що РФ розташовує ядерні боєзаряди у Білорусі неподалік від кордону НАТО. Тим часом раніше експерти розповіли, з яких західних компонентів складається зброя, яка збирається в Росії для війни в Україні.