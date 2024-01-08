Кілька тисяч пострілів: скільки можуть працювати гармати САУ та танків до заміни ствола

В Україні відомий випадок, коли САУ Pzh 2000 настріляла 20 000 пострілів при розрахунку на 4 500 пострілів. Проте здебільшого артустановки мають значно менший ресурс, який залежить від багатьох факторів.

Кожна артилерійська установка чи танк мають спільну рису — вичерпний ресурс ствола. Це означає, що окрім боєприпасів Україні та партнерам потрібно забезпечити відповідну кількість запасних стволів. Про це повідомляє Defense Express.

У випадку довгострокової війни наявність боєприпасів для танків та гармат є не менш важливим, ніж наявність запасних стволів до них. Чим більше "розстріляний" ствол, тим менша точність стрільби, тим більше треба снарядів, щоб уразити потрібну ціль. Зрештою підвищується ризик того, що ствол гармати може розірвати. В умовах, коли артилерія відіграє важливу роль як в наступі, так і в оборони, працездатні установки є вкрай важливими.

При цьому автори наводять ще одну закономірність: чим далі потрібно стріляти артилерії, тим потужніший має бути вишибний заряд, що також пришвидшує зношення ствола.

Скільки пострілів витримують різні артустановки та танки?

Гаубиця М777 в середньому може витримувати до 2500 снарядів;

САУ Pzh 2000 розрахована на 4500 пострілів;

САУ М109 — 6000 пострілів завдяки коротшому 39-каліберному стволу;

САУ "Акація" — 3500 пострілів;

САУ "Гіацинт-С" — 1200 пострілів;

САУ "Піон" — 450 пострілів;

Гармата танка Leopard 2 Rh-120 та ліцензійна версія на Abrams має ресурс до 1500-2000 пострілів;

2А46 на танках Т-64, Т-72, Т-80 та Т-90 — 800-1200 пострілів, в залежності від версії.

M777 розрахована на близько 2500 пострілів Фото: AP

Проте при цьому аналітики зауважують, що всі ці цифри є відносними, бо якщо постійно вести стрільбу далекобійними боєприпасами, то гармата у М777 матиме не 2500 пострілів, а менш як 1000. Також відомий випадок, коли в українській армії настріл на німецькій САУ Pzh 2000 був 20 000 пострілів попри розраховані 4500.

Нагадаємо, 20 грудня у РФ заявили про застосування проти України САУ "Коалиция-СВ" та початок серійного виробництва.

4 січня ЗМІ писали, що Україна отримала 26 САУ Dana-M2, яка має радянський 152-мм калібр.