Новий виток напруги: Китай запускає над Тайванем повітряні кулі (фото)

На 13 січня планується проведення президентських та парламентських виборів на Тайвані, відтак Тайбей побоюється нових провокацій від комуністів.

Цього тижня на Тайвані мають відбутись президентські вибори. Тим часом КНР запускає висотні повітряні кулі для спостереження за островом. Про це повідомляє The War Zone.

Китай почав запускати над Тайванем висотні повітряні кулі. Тайбей заявляє, що це несе загрозу для міжнародної авіації в регіоні та є формою психологічної гри. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що над островом та над Тайванською протокою було зафіксовано кілька випадків польоту китайських повітряних куль.

Останніми днями спостерігався сплеск активності з боку Китаю, повітряні кулі летять над самим островом. 8 січня Міноборони відрапортувало про фіксацію 9 китайських літаків, 4 кораблів та трьох повітряних куль. Останні пролетіли приблизно на висоті від 5 до 7,5 км. Одна куля пройшла в південній частині острова. За день до того було виявлено ще дві китайські повітряні кулі на висоті 5,1 та 7,4 км.

Маршрут повітряних куль над Тайванською протокою та островом

"Ми також висловлюємо наше засудження зневаги китайськими комуністами до авіаційної безпеки та нехтування безпекою пасажирів під час перельотів через Тайванську протоку та міжнародних рейсів", — заявили в міністерстві оборони Тайваню.

Наразі немає доказів, чи використовує КНР повітряні кулі для розвідки Тайвані, проте потенційно така можливість є очевидною. Можливим доказом того, що повітряні кулі використовувалися для збору розвідданих про Тайвань, є твердження, що деякі з цих апаратів пролетіли поблизу невідомих великих авіабаз.

13 січня на Тайвані відбудуться президентські та парламентські вибори. На тлі цього є занепокоєння, що Китай може втрутитися в політику на острові.

Нагадаємо, 7 січня ЗМІ писали, що в китайській армії процвітає корупція. В деяких ракетах вода замість палива.

Також Китай має намір оснастити винищувачів J-20 ядерним озброєнням.