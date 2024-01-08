"Ось така от фішка": росіяни зняли відеоогляд українського БПЛА, оснащеного шрапнеллю

Окупанти розібрали український безпілотник та виявили, що він оснащений бойовою частиною SWD для FPV дронів-камікадзе зі збільшеним фугасним ефектом.

Росіяни зняли огляд українського дрона, оснащеного шрапнеллю. Відео з'явилося в пабліках РФ, а також Telegram-каналі "Бавовна".

Під час "розпаковки" українського БпЛА окупанти констатували, що засіб оснащений уражаючими елементами й здатний вражати неброньовану техніку та легкі польові споруди.

"Ось така от фішка. Все шрапнеллю забито… Виробництво ось: FRAG 06-1480. Вагою 1,3 кг", — з'ясували росіяни.

Відомо, що даний тип безпілотників оснащений бойовою частиною SWD для FPV дронів-камікадзе (комплекти для спорядження в польових умовах).

Дрон, що оснащений бойовою частиною SWD для FPV дронів-камікадзе

В моделі застосовано тип боєприпасу 1,3 кг зі збільшеним фугасним ефектом та проникаючою дією уламків.

Дрон оснащений бойовою частиною SWD для FPV дронів-камікадзе

Цей дрон використовують проти неброньованої техніки, приміщень, легких польових споруд та місць відкритого зберігання БК.

Нагадаємо, Фокус із посиланням на слова полковника Дениса Смажного із командування Повітряних сил України, вже писав, що РФ не зупиниться на наявному ракетному озброєнні. Ворог постійно допрацьовує боєприпаси.

Російські війська швидко вчаться. Якщо раніше вони запускали крилаті ракети на висоті близько кілометра, що дозволяло їх швидше та легше виявляти, то зараз вони пускають ракети на малих висотах, аби ускладнити виявлення. Зокрема, масово застосовують дрони-камікадзе "Шахед".

Раніше повідомлялося, що на російські Су-57 може бути встановлена ракета класу "повітря-повітря" Р-37М, яка нібито здатна уражати цілі на дистанції до 300 км.