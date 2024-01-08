Диверсія за 1600 км: у Нижньому Тагілі підірвали залізницю біля нафтобази "Газпрому", — росЗМІ

Внаслідок детонації вибухівки могли отримати пошкодження дев'ять великих цистерн з паливом, встановлених біля залізничних шляхів у Нижньому Тагілі.

8 січня стався вибух біля залізничних шляхів у Свердловській області РФ у Нижньому Тагілі. За попередніми даними, могли отримати пошкодження залізничні колії і нафтобаза "Газпром Нафти", яку збудували у 2021 році. Про надзвичайну подію повідомили у російському медіа Shot.

Журналісти посилаються на інформацію, отриману від свідків подій — імена не вказані. Згідно з заявами свідків, вибухнуло на залізничних шляхах. Причина вибуху — начебто детонація вибухового пристрою.

Орієнтовне місце вибуху — залізнична станція Сан-Донато на північній околиці Нижнього Тагіла. Також попередньо стверджують, що постраждалих немає.

Місцевість у Нижньому Тагілі - станція Сан-Донато Фото: Google Maps

У місцевому пабліку Tagilcity вказано, що дійсно міг статись вибух у районі нафтобази у мікрорайоні "Рудник". Точні координати вибуху не повідомляють.

Повідомлення про вибух у Нижньому Тагілі Фото: Скриншот

На Google maps можна відшукати нафтобазу, розміщені біля Сан-Донато у мікрорайоні "Рудник" в Нижньому Тагілі. Нафтобаза — за кілька сотень метрів на південь від станції, поруч — залізничні колії. Орієнтовна площа нафтобази — майже 1 га. На супутникових світлинах можна нарахувати дев'ять великих та шість менших цистерн для палива.

Площа нафтобази РФ у Нижньому Тагілі Фото: Google Maps

Також у мережі можна дізнатись, що ж це за нафтобаза. У 2021 росЗМІ повідомили, що тут відкрили новий термінал ВАТ "Газпром Нафта" — дочірньої фірми від російського напівдержавного "Газпрому". У повідомленнях вказується, що потужність термінала — 30-50 автоцистерн на добу. Орієнтовна пропускна здатність — від 310 тонн на рік. Відстань до України — близько 1600 км.

Нафтобаза РФ у Нижньому Тагілі Фото: Google Maps Нафтобаза Газрому у Нижньому Тагілі Фото: Google Maps

Губернатор Свердловської області Євген Куйвашов не повідомляв про вибухи у регіоні. Також немає коментарів в проурядовому інформаційному агентстві "РИА Новости".

Вибухи у РФ — деталі

Зазначимо, 5 січня у Бєлгороді, розташованому за кілька кілометрів від українсько-російського кордону, пролунала низка вибухів. Губернатор Бєлгородської області відзвітував, що це працювали сили ППО — вони збили снаряди, які начебто летіли з боку України, при цьому зруйнували вікна та авто власних громадян.

2 січня стало відомо про інцидент у Воронезькій області — внаслідок падіння невідомої ракети було зруйновано цілу вулицю за 300 км від України. Пізніше російська влада визнала, що це — наслідок аварійного сходження снаряда, яким мали обстріляти Україну. В проросійських пабліках заявили, що під час детонації загинуло 11 людей.

Раніше стався вибух невідомого походження у 15-кілометровому тунелі на залізниці на Далекому Сході. Згідно з попередніми даними, могли підірватись цистерни з пальним у момент, коли потяг проходив підземеллям.

Нагадуємо, зранку 8 січня ЗС РФ запустили по Україні кілька десятків ракет різних типів, а також дрони-камікадзе: вибухало у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі та Хмельницькому. Згідно з даними Нацполіції, загинуло четверо українців, поранено — 38.