Не знайшлося покупців: Австралія розбирає 45 транспортних гелікоптерів MH90

Попри повідомлення в ЗМІ, що Україна запросила в Австралії постачання гелікоптерів, Міноборони вже почало утилізацію транспортних Taipan.

Уряд Австралії розпочав процес розбирання авіапарку гелікоптерів MRH90 Taipan, бо жодна країна не захотіла їх купити. Про це повідомляє оборонний портал Janes.

Один з представників Міністерства оборони Австралії заявив, що вони розпочали роботи з розбирання 45 транспортних гелікоптерів Taipan. Відомство працює з виробниками NHIndustries та Airbus Australia Pacific, щоб зберегти деякі запчастини для гелікоптерів. Це робиться для того, щоб їх могли використати інші країни-експлуатанти гелікоптерів MRH90.

За оцінками видання, збережуть турбовальні двигуни Rolls-Royce RTM322-01/9, навігаційні системи, прилади, панелі дисплея та інші підсистеми. Окрім цього австралійські гелікоптери були обладнанні іншим шоломом нічного бачення TopOwl, тактичною та навігаційною системами й мали захищений внутрішній звʼязок. Не виключено, що запчастини другого та третього рівня можуть продати в інші частину світу.

Окремо в Міноборони наголошують, що утилізація відбуватиметься екологічно чистим та економічно ефективним способом. Також речник заявив, що польоти на MHR90 призупинені задля заходів безпеки, які повʼязані з техобслуговуванням вертольотів. Усього Королівські Повітряні сили Австралії мають 47 гелікоптерів MRH90.

Нагадаємо, 26 грудня ЗМІ писали, що Україна робила запит на отримання вертольотів Taipan в Австралії. Проте влада вирішила їх розібрати.

15 грудня український вертолітник Дмитро Кулькевич пояснив, чому Україні потрібні західні гелікоптери на заміну радянським.