Російські РЕБ навчили збивати з курсу ракети до HIMARS та високоточні Exalibur, – FT

Росіяни застосовують систему "Поле-21", яка може "глушити" територію в радіусі 150 км. Водночас видання Financial Times зазначає, що українська система РЕБ "Покрова" могла б протистояти БПЛА.

Російські війська радіоелектронної боротьби навчилися збивати з курсу ракети до РСЗВ HIMARS та високоточні керовані активно-реактивні снаряди Exalibur. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Зазначається, що РФ набула велику перевагу щодо систем РЕБ перед Україною.

Окупанти застосовують передову російську систему "Поле-21", яка може "глушити" територію в радіусі 150 км, та мобільні системи "Мурманськ". Свої РЕБ Росія все частіше застосовує, щоб збити з курсу високоточні західні боєприпаси.

"Москва також використала РЕБ для імітації пусків ракет, щоб збити з пантелику системи ППО України та визначити їхнє місцезнаходження", — сказав начальник управління РЕБ та кібербезпеки Генерального штабу України, полковник Іван Павленко.

"Постачання до України достатньої кількості потужних засобів для перешкод GNSS або хоча б підсилювачів сигналу також могло б допомогти протистояти авіаційним атакам противника", — зазначив Павленко.

Санкції проти російських РЕБ

За словами полковника, оскільки для російських систем РЕБ потрібні високотехнологічні компоненти, до прикладу, підсилювачі, синтезатори та програмне забезпечення, для Заходу було важливо накласти санкції на ці елементи.

Водночас Росія "дедалі активніше розгортає засоби РЕБ", щоб збити з курсу високоточні боєприпаси, які Захід надає Україні, такі як ракети для РСЗВ HIMARS і артилерійські снаряди Excalibur.

Без захисту від РЕБ українські війська стають легкою здобиччю для з координованих з БПЛА ударів російської артилерії, атак дронів-камікадзе і скидів бомб з дронів.

"Б'ють нас, як комарів": ворог масово застосовує дрони

Боєць ЗСУ, пише видання, поскаржився на відсутність захисту РЕБ-засобів для його підрозділу, значна частина якого була знищена протягом тижнів інтенсивних російських ударів на сході України. За його словами, російські безпілотники "били їх, як комарів".

За словами полковника Павленка, у ЗСУ зараз існують великі проблеми через масове застосування дронів окупантами.

"Останнім часом росіяни виробляють їх так багато, що це стає великою загрозою. Масове використання безпілотників тут — це щось нове", — заявив представник Генштабу.

Він також закликав союзників України надати більше можливостей, які можуть придушити або зашкодити системами супутникового наведення (GNSS) російських керованих ракет і безпілотників..

Російські інвестиції у РЕБ

Як Росія, так і Україна зберегли потужний досвід науково-дослідницьких розробок для створення засобів РЕБ, однак російський уряд інвестував значні кошти в нові комплекси протягом більше ніж десяти років, тож нині має перевагу.

"Електронна боротьба є надзвичайно важливою частиною сучасних операцій, і росіяни мають значну перевагу в ній протягом усієї війни, що стало постійною проблемою для України", — каже старший науковий співробітник Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень США (RUSI) Джек Уотлінг.

За його словами, проблема полягає ще й в тому, що росіяни можуть розмістити системи радіоелектронної боротьби на більшій частині ділянок фронту, аж до рівня взводу в деяких випадках, особливо, коли йдеться про такі системи, як "Поле-21".

Водночас FT зазначає, що Україна попри все відшуковує слабкі місця в системах РЕБ і протиповітряної оборони Росії. Саме тому українським БпЛА вдається завдавати ударів вглиб російської території, вражаючи авіабази, склади тощо.

Так, перш ніж завдати дальніх ракетних ударів по об'єктах російського Чорноморському флоту в Севастополі, українські спецпризначенці на швидкісних катерах вивели з ладу російські системи РЕБ, встановлені на нафтових платформах.

Український комплекс "Буковель" для боротьби з дронами Фото: Скриншот

Український комплекс "Буковель" для боротьби з дронами, що можна встановлювати на транспортні засоби, виявляє безпілотники, глушить їхні системи передавання даних і може блокувати супутникові системи наведення.

"Визнавши ефективність цієї системи, українські військові закликають виготовити набагато більше одиниць таких комплексів", — йдеться у матеріалі.

А нова українська система "Покрова" може відіграти вагому роль у боротьбі російськими крилатими ракетами та ударними дронами-камікадзе. За рахунок придушення GPS-сигналу ворожі цілі збиватимуться з маршрутів.

Ба більше, українські системи РЕБ використовувалися для захоплення цінних російських БПЛА, таких як "Орлан", а також змушували інші безпілотники повернутися назад у Росію, наводить приклади представник Генштабу.

За йогго словами, західні винищувачі F-16, яких чекає Україна, вкрай важливо оснастити сучасними системами РЕБ. Саме тому, каже Павленко, Київ працює з союзниками над цим запитом.

Тим часом боєць ЗСУ розповів, чи вистачить на фронті мільйона FPV-дронів. Він озвучив іншу цифру, скільки Україні необхідно дронів для утримання фронту та просування вперед.