В мережі розповідають, що Гончаренко вимагає від Зеленського припинення мобілізації: нардеп відповів (відео)

На різних відео, які виявилися фейковими, депутат Верховної Ради зображений з гаслами "припинення примусової мобілізації", "Гончаренко за добровільну мобілізацію" та "Нова петиція від Гончаренка".

Мобілізація в Україні триває, а публікації про те, що нардеп Олексій Гончаренко вимагає у президента Володимира Зеленського припинення призову, не є правдивими. Сам депутат Верховної Ради у Telegram назвав це фейком.

Він зазначив, що вранці йому відправили велику кількість відео. На них нібито політик закликав припинити мобілізацію в Україні. На різних відео нардеп зображений з певними гаслами: "припинення примусової мобілізації", "Гончаренко за добровільну мобілізацію", "Нова петиція від Гончаренка".

"Відразу заявляю. Це фейк! Всім любителям хайпу передаю привіт", – заявив він.

Загальна мобілізація в Україні

Тим часом у НБУ заявили, що готові взяти участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію в Україні. Уряд України 25 грудня подав до парламенту законодавчі правки щодо питань мобілізації 2024 та проходження військової служби.

Нагадаємо, що у законопроєкті №10378 про мобілізацію, який Кабінет міністрів вніс на розгляд у Раду, пропонується посилити покарання за ухилення від служби. Зокрема, йдеться про штрафи від 8 500 до 17 тисяч гривень.

Також 5 січня стало відомо, хто з чоловіків може втратити бронь від призову у 2024 році. В Україні деякі категорії військовозобов'язаних можуть втратити право на отримання броні від призову до ЗСУ. Уряд визначив шість причин, чому чоловік може втратити бронювання від мобілізації. Крім цього, існують категорії громадян, яким можуть відмовити у наданні такої відстрочки від призову.

Нагадаємо, 5 січня адвоката Марії Левченко розповіла, кому з жінок потрібно стати на військовий облік у 2024 році. Жінки з медичною або фармацевтичною освітою зобов'язані стати на облік, інакше на них чекає адміністративна відповідальність або штраф.