Після обстрілу Запоріжжя постраждалим провели ампутації: що відомо про атаку (фото)
За словами начальника ОВА Юрія Малашка, противник атакував обласний центр за допомогою ракет С-400 та "Іскандер". Загалом пролунало 5 вибухів. Рятувальники продовжують розбиратися з наслідками.
Уранці 8 січня російські окупанти завдали чергового масованого удару по мирних містах України, серед яких і Запоріжжя. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку по регіону.
Атака на Запоріжжя 8 січня: деталі від ОВА
За даними від голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка, яку він опублікував у своєму Telegram-каналі, городяни прокинулися від вибухів приблизно о 07:00. Унаслідок комбінованої атаки крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків у місті пролунало 5 вибухів.
"Відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Зберігайте спокій і утримуйтеся від фото-відеофіксації наслідків прильотів, доки працюють екстренники", — заявив Юрій Малашко.
Станом на 12:00, продовжив глава ОВА, було відомо про 5 людей, які постраждали внаслідок ворожої атаки. Усіх їх госпіталізували в лікарню, а один українець і зовсім перебуває у важкому стані.
Під час брифінгу Юрій Малашко, передає "Укрінформ", поділився, що попередньо противник вдарив по регіону за допомогою ракет С-400 та "Іскандер". Також серед постраждалих є ампутації. Більше подробиць із цього приводу не прозвучало.
Атака на Запоріжжя 8 січня: деталі від міської ради
Через атаку в місті тимчасово призупинилася робота тролейбусного транспорту, заявили в Запорізькій міській раді. У зв'язку з цим влада запустила тимчасовий автобусний маршрут, який має допомогти громадянам дістатися до необхідної частини міста.
Прокоментував інцидент і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. У своєму Telegram-каналі він написав, що в місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки. П'ятьом постраждалим надається медична допомога.
"Також зафіксовано пошкодження 16 багатоквартирних будинків (вибиті шибки) та 6 будинків приватного сектору (розбиті вікна та покрівлі). Крім того, пошкоджень зазнали 2 освітні заклади та будівлі дачного кооперативу", — йдеться в повідомленні.
Місцеві аварійно-рятувальні служби працюють над тим, щоб закрити всі пошкоджені вікна спеціальними листами, а також над ремонтом даху. Через складні погодні умови не скрізь вдається провести ремонтні роботи, пише Анатолій Куртєв, тому в тих місцях пошкодження тимчасово накривають плівкою.
У місті додатково розгорнули Пункти незламності та намети міської ради.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області розповіли, що для ліквідації наслідків атаки було залучено 23 рятувальники та ще 6 одиниць техніки.
Атака по Україні 8 січня: що відомо
Нагадаємо, вранці 8 січня ЗС РФ запустили ракети по мирних містах України. Удари здійснювалися одразу за кількома напрямками, і вибухи пролунали в Кривому Розі, Харкові, Хмельницькому та Запоріжжі.
Загалом противник випустив по країні 59 повітряних об'єктів, серед яких і ракети, і ударні дрони, повідомили в Повітряних силах. Силам оборони вдалося перехопити 18 крилатих ракет і 8 дронів-камікадзе іранського походження. Деякі ворожі снаряди призвели до наслідків.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що Україні поки що бракує сучасних систем протиповітряної оборони, які змогли б перехоплювати російські ракети в переважній більшості, тому й не вдалося отримати ефективніший результат під час ранкового обстрілу.