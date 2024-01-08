"Без корупційних дірок": у Раді розповіли, як змінять законопроєкт про мобілізацію

За словами голови антимонопольного комітету ВР Анастасії Радіної, мобілізацію необхідно зробити передбачуваною і без можливостей для свавілля.

Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України зробив висновок на урядовий законопроєкт про мобілізацію і виявив у ньому низку норм, які можуть спричинити корупційні ризики. Про це повідомила голова комітету, народна депутатка Анастасія Радіна на своїй Faccebook-сторінці.

Міноборони погодилося із зауваженнями, тому профільні комітети вже працюють над зміною процедур і підходів.

"Рішення комітету не означає, що члени комітету виступають проти удосконалення процедури мобілізації. Навпаки. Мобілізація має бути справедлива, передбачувана — і без корупційних дірок", — зазначила Радіна.

Ось те, що, на думку антикорупційного комітету, потрібно вдосконалити в законопроєкті:

Не покладати на органи місцевого самоврядування обов'язок "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних до ТЦК. На думку комітету, це може призвести до свавілля з боку органів місцевого самоврядування, які не можуть застосовувати примус. Встановлення чітких строків та умов для можливості включення військовозобов'язаних до реєстру боржників відповідним ТЦК. Керівникам ТЦК необхідно унеможливити можливість негайного включення осіб до реєстру наступного дня після невиконання обов'язку (з огляду на можливі поважні причини), запобігаючи тривалому ігноруванню ситуації. Ліквідація можливості районних і міських комісій з направлення на військову службу та комісій вищого рівня довільно надавати відстрочки від базової військової служби (не пов'язаної з мобілізацією).

Як зазначила Радіна, також необхідно переглянути процеси протидії корупції у військово-медичних і медико-соціальних експертних комісіях, а також процедури підтвердження підстав для відстрочки від мобілізації.

Нардеп додала, що антикорупційний комітет розглядає всі законопроєкти на етапі першого читання на предмет корупційних ризиків.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Також, за інформацією парламентарія, комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не підтримав ухвалення законопроєкту про мобілізацію №10378 у нинішньому вигляді.

Законопроєкт про мобілізацію — що треба знати

У зв'язку з необхідністю посилення мобілізаційних заходів в Україні, 25 грудня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про мобілізацію, який передбачає суворіші вимоги до обліку та мобілізації громадян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше висловив побоювання щодо порушення прав українців даним законопроєктом і заявив, що у зв'язку з цим планують його доопрацювання.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що оригінальний варіант законопроєкту про мобілізацію не виноситиметься на розгляд Верховної Ради.