"Система чинить опір, але ми її подолаємо": Умєров про скандал із розкраданням 1,5 млрд на ЗСУ

За словами очільника оборонного відомства, гучних затримань і кримінальних справ ставатиме тільки більше. Завдяки новій архітектурі закупівель вдалося заощадити понад 3 мільярди гривень.

Міністр оборони України Рустем Умєров висловився стосовно кримінальних справ і затримань з корупційних питань, які останніми днями на слуху. Він вважає, що це зміни, які з кожним днем будуть більш помітними і частими. Про це глава оборонного відомства написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 8 січня.

За його словами, один із пріоритетів команди Міністерства оборони зараз — очищення системи від недобросовісних учасників як усередині установи, так і зовні. Наразі триває активна робота над тим, щоб викорінити прояви корупції і співробітники правоохоронних органів активно допомагають.

"Система чинить опір, проте ми її подолаємо. На повну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень — за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами", — написав Рустем Умєров.

Окремо було порушено питання ліквідації корупційної схеми на закупівлі боєприпасів для ЗСУ на суму 1,5 мільярда гривень. Громадськість дізналася про цей випадок у грудні 2023 року.

Публічно в Міноборони не можуть розголошувати багато подробиць у цій справі, проте попереду будуть ще позитивні новини з цих питань, заявив Рустем Умєров.

Нова система закупівель у Міноборони: перші результати

Наявнi проблеми збираються вирішувати системно. Це буде нова архітектура закупівель за стандартами НАТО, продовжують у Міністерстві оборони. Відповідно, найближчим часом механізми будуть доведені до ідеалу і це не завадить безперервному постачанню зброї для ЗСУ.

"Відтепер Міноборони — встановлює правила гри, формує політику, контролює торги. Закупівлі здійснюють два спеціальні агентства", — додав Рустем Умєров.

Уже є перші результати нововведень, про які розповів очільник відомства. Усього за чотири місяці вдалося заощадити 3,5 мільярда гривень за всіма тиловими закупівлями, а це приблизно 20% від запланованої суми закупівель.

Також вдалося закупити 50 тисяч комплектів жіночої форми, 100 тисяч електричних грілок і 15 тисяч активних навушників. З постачальником останнього вдалося домовитися про знижку, що додатково заощадило 11,7 мільйонів державних коштів.

"Спасибі представникам громадянського суспільства, що ви на нашому боці і допомагаєте в боротьбі з корупцією. У нас єдина мета — якнайшвидше перемогти ворога", — підсумував глава Міноборони.

Корупційний скандал із закупівлями: деталі

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що в Міністерстві оборони розкрили схему розкрадання грошей на артилерійських снарядах для ЗСУ. За інформацією співробітників правоохоронних органів, керівник одного з головних управлінь Міноборони переуклав угоду з постачальником, що істотно скоротило терміни і вартість снарядів.

При цьому стара угода продовжувала діяти. У результаті вартість такої угоди склала півтора мільярда гривень. Під час обшуків у фігуранта виявлено документи, що підтверджують незаконну діяльність. Обвинуваченому може загрожувати 15 років позбавлення волі.

Офіційно ім'я підозрюваного не називають, проте видання Lviv.Media за інформацією з власних джерел повідомляє, що йдеться про львівського підприємця Ігоря Гринкевича.

29 грудня стало відомо, що постачальник Міноборони намагався за півмільйона доларів підкупити ДБР. Бізнесмен сподівався, що зможе в такий спосіб повернути майно своїх компаній, яке було вилучено після початку розслідування справи про незаконні оборудки в закупівлях для ЗСУ.