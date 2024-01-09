В Україні збили перший Shahed-238 з реактивним двигуном (фото)

Військовослужбовець Сергій "Флеш" повідомив, що тепер мобільні групи із зенітними гарматами не приносять користі, адже їм потрібно видавати ПЗРК. Наприклад, "Оса", "Игла" або Stinger.

На території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Про це у себе в Telegram повідомив військовослужбовець Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

За його словами, ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.

"Флеш" зазначив, що тепер необхідно розуміти, що такі дрони можуть літати по всій території України, хоча раніше були сумніви. Однак жодної унікальної зброї на них немає, а лише "звичайний заряд". Навігація у Shahed-238 теж стандартна.

Військовий заявив, що швидкість у нових дронів висока і вони краще маневрують, але сили ППО відпрацьовують. Тепер же мобільні групи із зенітними гарматами не приносять користі, адже їм потрібно видавати ПЗРК. Наприклад, "Оса", "Игла" або Stinger.

БПЛА Shahed-238: що відомо

Як повідомило видання Defense Express наприкінці грудня, перша презентація цих дронів відбулася спеціально для верховного лідера Ірану Хаменеї в університеті аерокосмічних наук і технологій Ашура в листопаді 2023 року. Реактивний дрон менший, ніж Shahed-136.

"Таким чином, використання реактивного двигуна, звісно, могло збільшити швидкість дрона, але дуже схоже, що призвело до зменшення корисного навантаження, розташованого в носовій частині дрона", — ідеться в матеріалі.

Журналісти зазначили, що через реактивний двигун дрона інфрачервоним головкам самонаведення ракет ПЗРК буде легше захопити дрон.

Нагадаємо, що 8 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив деталі чергового обстрілу України росіянами. Так, загалом російська армія запустила 59 повітряних цілей по Україні. Окупанти застосували майже всі види ракет та іранські дрони-камікадзе.