Тактичні перегони: ППО України змагається з повітряним озброєнням РФ, — ISW

За словами аналітиків, поставки західних систем і ракет мають вирішальне значення для України, адже російські війська експериментують із новими способами подолання ППО ЗСУ.

Українські сили ППО змагаються з російською повітряною зброєю. ЗСУ та ЗС РФ розпочали тактичні та технологічні перегони. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 8 січня йдеться про те, що триваючі поставки західних систем і ракет мають вирішальне значення для України, адже російські війська експериментують із новими способами подолання ППО ЗСУ. Однак і українські Повітряні сили також випробовують нові методи протистояння загрозам ЗС РФ.

Аналітики зазначили, що представник Держдепартаменту США Метью Міллер 4 січня назвав надання допомоги Києву "критичним", оскільки Україна поки що не в змозі захистити себе.

Також в ISW повідомили, що в Україні наголосили на необхідності додаткових систем ППО після чергової великої серії російських ракетних ударів і атак безпілотників у ніч із 7 на 8 січня.

У звіті також йдеться про те, що речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що відсоток російських повітряних цілей, збитих українськими військами в ніч із 7 на 8 січня, не змінився порівняно з попередніми, більш інтенсивними російськими ударами. Однак Україна потребує нових систем ППО, оскільки РФ запускає більше дронів і ракет.

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, близько 06:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з вильотом щонайменше 11 російських літаків Ту-95МС. У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що внаслідок атаки по Україні четверо людей загинули і ще 45 осіб дістали поранення. За його словами, були обстріляні Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг і деякі об'єкти в Хмельницькій області.