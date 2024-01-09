Про це говорив Залужний: Білий дім вирішує, як передати ЗСУ передове озброєння, — ЗМІ

Джерела журналістів стверджують, що зараз адміністрація Джо Байдена намагається розширити доступ України до найсучасніших американських технологій. Під час зустрічі союзники обговорювали питання про постачання систем РЕБ, розмінування та безпілотників, про які у своїй статті писав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У Вашингтоні відбулася зустріч адміністрації президента США та 12 провідних оборонних компаній країни, на якій вони обговорили перспективи виробництва зброї для України. Про це пише Reuters.

Агентство зазначає, що на зустрічі, яку скликав радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, були присутні підприємства різних напрямів американського військово-промислового комплексу.

Серед учасників інсайдери агентства назвали менеджерів компаній Palantir Technologies і Anduril Industries, які переважно спеціалізуються на оборонних комп'ютерних системах, а також Fortem і Skydio, які займаються дронами та боротьбою з ними.

"Розмова була зосереджена на низці систем, включно з безпілотними авіаційними системами, на тому, як протистояти безпілотним авіаційним системам, що наближаються, а також на розв'язанні проблеми розмінування", — розповів один із чиновників Білого дому.

Загалом, за інформацією Reuters, учасники зустрічі обговорювали, як Вашингтон може надати Києву додаткову військову допомогу, щоб домогтися "відновлення акценту на Україні та подолання низки ключових технологічних проблем, які вони визначили як такі, що стримують її прогрес і динаміку на полі бою".

Джерела агентства в Білому домі зазначають, що так США намагаються розширити доступ України до найсучасніших американських технологій. Водночас представники адміністрації президента заявили, що зустріч у понеділок, 8 січня, дала їм можливість дізнатися про нові можливості американської оборонної промисловості та про шляхи впровадження цих інновацій в Україні.

Інноваційні ключі до перемоги від головкома

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний ще в листопаді 2023 року у своєму есе для журналу The Economist назвав основні переваги, якими має володіти українська армія для перемоги над російським агресором.

Головнокомандувач пояснив, що ЗСУ необхідні "ключові військові можливості і технології" і перерахував п'ять основних пунктів:

повітряна оборона;

радіоелектронна боротьба;

контрбатарейна боротьба;

розмінування;

мобілізація.

США і допомога Україні

Представники адміністрації президента США заявили, що зустріч у Білому домі не пов'язана з грудневою угодою про прискорення спільного виробництва зброї та обміну даними між США та Україною.

Нагадаємо, що під час свого останнього візиту до США на початку грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками американських оборонних компаній.

На зустрічі обговорювали питання багатого практичного досвіду України в оборонній сфері, набутого за час війни, а також потенціал Києва у збільшенні виробництва боєприпасів і військової техніки за підтримки іноземних компаній.

Крім того, президент Зеленський запропонував створити в Європі оборонний хаб, який базуватиметься в Україні.

Нагадаємо, 7 січня президент США Джо Байден закликав членів Республіканської партії в Конгресі затвердити додаткове фінансування, включно з понад 60 мільярдами доларів для України.

Раніше, 5 січня, ЗМІ писали, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики.