200 тисяч за "непридатність": адвокатка на Чернігівщині допомагала відкупитися від мобілізації

Військовозобов'язаний чоловік дав хабаря за проходження ВЛК з подальшим позитивним висновком про непридатність, розповіли правоохоронці.

У Чернігівській області адвокатка допомагала військовозобов'язаним чоловікам отримати статус непридатного до військової служби за 200 тисяч гривень. Про це повідомили в пресслужбі поліції у Facebook.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернігівській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність 36-річної адвокатки, яка на системній основі допомагала чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби", — йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що вартість такої "послуги" коливалася від 6 до 7 тисяч доларів. Зокрема, під час слідства задокументовані численні факти протиправної діяльності. Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали жінку під час отримання 200 тисяч гривень хабаря за проходження чоловіком медичного обстеження ВЛК з подальшим позитивним висновком про непридатність.

Також в автомобілі адвокатки вилучили ще 8 тисяч доларів. У результаті жінку затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) ККУ.

Правоохоронці додали, що наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Також продовжуються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до протиправних дій.

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