ЗС РФ готуються до оборони Криму: "Атеш" назвав особливості (фото)

Російські окупанти серйозно сприймають можливість українських військових підійти до півострова. Проте ворогу не допоможуть жодні оборонні споруди, розповіли в підпіллі.

Збройні сили Російської Федерації готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram,

"Окупанти готуються до оборони Криму!" — йдеться у повідомленні.

Українське підпілля зазначило, що протягом місяця фіксує системні зусилля противника підготуватися до оборони півострова. Мова йде про:

створення вогневих точок;

спорудження нових фортифікаційних споруд та зміцнення старих;

створення "тероборони";

посилення патрулів.

Партизани наголосили, що російські військові серйозно сприймають можливість українських військових підійти до півострова, зокрема ЗСУ відділяє від цілі лише 65 кілометрів.

Крім цього, партизанський рух та самі кримчани чекають, аби відкрити внутрішній фронт, розповіли в "Атеш".

"Жодні оборонні споруди окупантам не допоможуть. Крим буде звільнено!" — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 2 січня в партизанському русі "Атеш" розповіли про виявлення військової техніки ЗС РФ на залізничній станції в Октябрському в тимчасово окупованому Криму. Ворог поступово накопичує техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрямки через великі втрати противника.

30 грудня в "Атеш" повідомило про проведення комплексної розвідки в Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму. Партизани зафіксували велику кількість військових об'єктів ворога. Крім цього, на території старого санаторію може бути розташований особовий склад ЗС РФ.